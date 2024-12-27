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▲明晨起新北市局部地區及下午起至晚間臺北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣局部地區有10度以下氣溫。（圖／取自中央氣象署）

今（27）日強烈大陸冷氣團南下，氣溫逐漸下降，明（28）日強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，中央氣象署發布低溫特報，提醒明晨起新北市局部地區及下午起至晚間臺北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。◾影響時間：28日晨至28日晚上◾黃色燈號：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣中央氣象署預報指出，28日、29日清晨強烈大陸冷氣團影響，各地寒冷；週六是水氣逐漸減少的過程，基隆北海岸、大臺北及東半部地區有局部短暫雨，西半部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；週日環境更乾，各地為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。