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臺北地方法院今（27）凌晨裁定民眾黨主席柯文哲以3千萬交保，北檢表示將依法提出抗告，資深媒體人鍾年晃認為有2個重點可能讓北檢抗告成功，包括檢察官可再提出證據給法官，以及無法確保柯文哲不會接觸該案證人。另外，交保並不等於沒事。鍾年晃今上94要客訴節目，針對法官裁定交保之理由書指出：「北檢提抗告還是有機會的。」原因在於卷證太多，法官可能還沒看完，檢察官隨時可再提證據。鍾年晃認為北檢可能抗告成功的第2點為：法官既限制柯文哲不得與同案證人與被告聯繫，但陳佩琪是證人，陳智菡、許甫也是證人，無法確保柯文哲不會跟他們聯絡。對此，律師張耀宇也表示：除了陳佩琪與柯文哲是夫妻，無法避免接觸外，客觀上難以避免柯文哲與橘子等證人聯繫，柯文哲大可指使信任的人去聯絡，建議柯文哲應避免瓜田李下。另外，鍾年晃認為，交保理由內寫的「無羈押之必要」並不代表「沒有涉嫌重大」。而且，法官所扮演的角色在於確保開庭順利進行即可，昨日開庭業已滿足其要件：「證據不能被毀掉，有保存」、「被告都出庭」，鍾年晃認為法官交保理由很大一部分來自於這2件事。