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日本汽車製造商鈴木汽車（Suzuki）今（27）日宣布，前會長鈴木修於25日因惡性淋巴瘤去世，享耆壽94歲。綜合日媒報導，鈴木修於1978年就任鈴木汽車工業的社長，2021年從會長職位上卸任，退居名譽顧問，在長達40多年的時間裡他一手主導公司經營，將鈴木汽車發展成一家世界級企業。鈴木修1930年出生於岐阜縣益田郡下呂町，1958年進入鈴木汽車工業（今日鈴木汽車的前身）工作，他是第二代社長鈴木俊三的女婿。鈴木修於1963年成為董事，1967年成為常務，1973年成為專務，1978年就任社長。2000年出任會長，2008年再次兼任社長。鈴木修憑藉著重視第一線的強大領導力，用40年時間將鈴木發展壯大，鈴木修就任社長時鈴木的年銷售額為3232億日圓，而鈴木2023財年（截至2024年3月）的總銷售額已超過5萬億日圓。鈴木修曾說過，「製造的基礎就是生產高品質、低價格的產品。成本在總裁辦公室或董事長辦公室是無法降低的，所以我需要了解第一線的工作內容並提出實質想法」。鈴木修以其坦率的評論和友善的性格而受到人們喜愛，他致力於親身走訪生產現場，觀察事情的進展，實際尋找各種降低產線成本的方法，低成本高品質也成為鈴木汽車的競爭優勢和成長動力。