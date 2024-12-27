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▲邊佑錫一開始沒聽清楚要比出「薩瓦迪卡POSE」。（圖／Weverse）

▲《背著善宰跑》CP邊佑錫跟金惠奫（左）將在AAA合體，粉絲好期待。（圖／Weverse）

▲金秀賢也被CUE比出「薩瓦迪卡POSE」。（圖／Weverse）

南韓AAA（《2024 亞洲明星盛典 Asia Artist Award》）頒獎典禮今（27）日登場，紅毯於下午3點半（台灣時間）開始，邊佑錫一現身就引爆全場尖叫，因為活動是在泰國舉辦，主持人就CUE他比出象徵泰國「你好」的「薩瓦迪卡POSE」，結果邊佑錫聽成「沙郎嘿」接著比出愛心手勢，萌樣全部LIVE轉播出去。《背著善宰跑》CP邊佑錫跟金惠奫，一前一後登上AAA紅毯，邊佑錫一現身就來個愛心姿勢，隨後主持人表示：「薩瓦迪卡POSE！」由於現場尖叫聲太大，邊佑錫沒有聽懂，先是比出愛心後，再豎耳詢問，理解指令便立即比出合掌的「薩瓦迪卡」手勢。接著登場的金惠奫、金秀賢也被要求比出「薩瓦迪卡」姿勢，2人也來者不拒，滿足台下攝影記者、粉絲的拍照需求。事實上，主持人要求比出「薩瓦迪卡POSE」的聲音，不只台上藝人沒聽懂，當轉播進廣告的休息時間，南韓記者也在討論、詢問剛剛發生的狀況，經工作人員提醒，才知道原來剛剛說的姿勢是「薩瓦迪卡POSE」。