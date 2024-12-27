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今年6月5日2名美國太空人魏勒摩爾（Barry Wilmore）、威廉斯（Sunita Williams）搭乘波音公司「星際飛機」（Starliner）執行一次為期8天的任務，卻因星際飛機出狀況而被迫滯留國際太空站，近日適逢聖誕假期，2名太空人也在外太空透過NASA社群平台影片報平安，值得注意的是，太空艙內竟出現聖誕節飾品和禮物，引發好奇，NASA指揮官也給出解答。兩位太空人6月5日搭乘星際飛機前往國際太空站，過程中卻因推進器發生故障及氦氣洩漏，美國國家航空暨太空總署（NASA）認定，由於載運人員返航風險過高，經過數週密集檢測，NASA決定讓太空船空艙返回地球，並讓2名受困太空人先待在國際太空站，訂於明年2月再由SpaceX公司的乘龍號（Crew Dragon）太空船載回地球。NASA於平安夜在社群平台X和YouTube頻道上分享太空人過耶誕的影片，可看到2名滯留的太空人與其他在國際太空站的太空人一同度過聖誕節，在艙內空間極其有限的情況下，仍布置了聖誕節裝飾，引發網友們好奇和質疑，「誰送聖誕帽和裝飾品？當艙內中的空間非常寶貴時，他們還有時間和空間來帶這些東西？」、「他們上去的時候沒有想過會在艙內度過聖誕節吧？」對此，NASA指揮官哈格（Nick Hague）相英國每日郵報戲稱，「太空站沒有臨時購物的機會，有一群『小精靈』在6個月前就準備好這些禮物」，事實上，這些聖誕物品是6個月前由其他太空人跟著補給品一同帶來，兩名受困太空人究竟能在何時重返地球，目前預計，最早返回地球時間將會落在2025年3月底，原定2025年2月發射下一艘太空飛船，將4名太空人送至國際太空站後，再將魏勒摩爾和威廉斯接回。但SpaceX表達還需要更多時間準備全新的太空船，發射將至少延遲至2025年3月底，代表著兩人原本8天的任務，將持續延長到近10個月。