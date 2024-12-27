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▲李榮春先生榮膺全國十大神農獎。（圖／屏東縣府提供）

農業部辦理的第34屆全國十大神農及模範農民選拔，屏東縣再創佳績，共有3位農民獲得殊榮。李榮春先生榮膺全國十大神農，洪兆濡先生及許德全先生則榮獲全國模範農民，展現屏東縣農業的強勁實力。周春米表示，屏東縣農業人才輩出，本屆得獎者皆為深耕智慧農業與永續農業的佼佼者。她期許獲獎者未來能持續與農友分享成功經驗，推動屏東農業創新與升級，攜手打造更優質的農產業環境。十大神農的李榮春，專注於復育台灣原生種「平埔黑豬」，並開創國際化品牌「Odiva」，成功打進國際市場。他運用現代化管理與智慧科技，提升畜牧場環境與動物福利，同時研發廢水處理技術及糞渣沼氣再利用，成為畜牧業的典範。模範農民洪兆濡，曾榮獲全國香蕉與火龍果品質評鑑冠軍。他精進栽培技術，導入智慧農業科技及抗病蟲害技術，並與香蕉研究所合作，建立香蕉生產鏈碳足跡盤查體系。此外，他積極培育青農，輔導多位青農參賽並屢獲佳績，對產業的貢獻深受肯定。模範農民許德全，致力於屏東香蕉產業升級。他推行保底收購，保障蕉農收益，並穩定市場價格。他不僅將屏東香蕉行銷至全聯與統一超商，更研發香蕉薯條、餅乾等加工產品，提升香蕉產業附加價值與市場競爭力。