NBA美國職業籃球聯賽曼菲斯灰熊隊的河村勇輝（23歲）已為這支球隊帶來了巨大的經濟效益，並因此備受矚目。河村目前以雙向合約身份效力於灰熊隊，同時也在下屬的G聯盟球隊曼菲斯疾行之間穿梭。儘管在灰熊隊的上場時間有限，但他在場上的表現穩定，以及身後巨大的日本市場，已經讓灰熊這一筆簽約物超所值。
河村勇輝魅力驚人 很受球迷喜愛
河村的受歡迎程度正在全美迅速攀升，雖然他對NBA的影響力不若大谷翔平之於MLB，在灰熊也還沒有站穩先發。但他的人氣很高，只要他上場，無論全場的球迷都會高喊：「我們想看勇輝！」，他的存在就能炒熱氣氛。
曼菲斯當地報紙《孟菲斯商業快報》（Memphis Commercial Appeal）指出：「這位身高5英尺8英寸（約172公分）、來自日本的控球後衛，在聯盟中掀起了旋風。結果，一直以來被認為是小市場球隊的灰熊隊，現在在全球範圍內吸引了更多的球迷。」
該報提到在河村勇輝加入後，這支球隊從日本市場獲得了巨大的經濟利益，直言，「因為河村的存在，灰熊隊取代了金州勇士隊與洛杉磯湖人隊，成為日本觀眾最關注的NBA球隊。」
因河村加入 灰熊成為日本球迷最關注球隊
灰熊隊在NBA Rakuten平台上的比賽平均觀看人數排名第一。此外，11月份灰熊隊的球隊商品在NBA日本官方商城的銷售額也超越了湖人與勇士，灰熊在NBA日本的社群媒體互動量上也升上日本第一，真的相當不可思議。
文中也提到，河村的影響力並不僅限於日本，更拓展到了整個亞洲地區。「河村不僅讓灰熊隊成為『日本球隊』，他的精彩表現還在菲律賓、越南和台灣的當地社群平台上達到了平均4倍的互動表現。」
雖然河村勇輝在NBA還沒有成為球隊常規輪換，但他的人格魅力使其非常受歡迎，加上他與灰熊隊明星球員Ja Morant之間的有趣互動，讓河村成為電視鏡頭喜歡捕捉的球員，這對他提升個人的商業價值來說，非常有幫助。
大谷翔平效應 帶動道奇隊得到大量場外收益
大谷翔平日前離開效力多年的洛杉磯天使之後，改與道奇隊簽下了一份10年總價約7億美元（約新台幣225.75億元）的超大型合約，他除了場上貢獻外，也帶來場下巨大經濟效應。根據美國節目主持人AJ Pierzynski透露：「光是靠大谷翔平一人的影響力，道奇隊目前就已經獲得了約1.2億美元(約新台幣38.7億元)的額外收入。
大谷翔平加入後帶動的日本以及亞洲球迷的消費力不容小覷，Pompliano提到，大谷的加入吸引了大量日本球迷到場觀賽，道奇隊本季周邊商品銷量高居聯盟榜首，即使這這支球隊星光熠熠，但在此明星陣容之中，大谷的經濟效益仍然顯著高於其他球員。
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河村的受歡迎程度正在全美迅速攀升，雖然他對NBA的影響力不若大谷翔平之於MLB，在灰熊也還沒有站穩先發。但他的人氣很高，只要他上場，無論全場的球迷都會高喊：「我們想看勇輝！」，他的存在就能炒熱氣氛。
曼菲斯當地報紙《孟菲斯商業快報》（Memphis Commercial Appeal）指出：「這位身高5英尺8英寸（約172公分）、來自日本的控球後衛，在聯盟中掀起了旋風。結果，一直以來被認為是小市場球隊的灰熊隊，現在在全球範圍內吸引了更多的球迷。」
該報提到在河村勇輝加入後，這支球隊從日本市場獲得了巨大的經濟利益，直言，「因為河村的存在，灰熊隊取代了金州勇士隊與洛杉磯湖人隊，成為日本觀眾最關注的NBA球隊。」
因河村加入 灰熊成為日本球迷最關注球隊
灰熊隊在NBA Rakuten平台上的比賽平均觀看人數排名第一。此外，11月份灰熊隊的球隊商品在NBA日本官方商城的銷售額也超越了湖人與勇士，灰熊在NBA日本的社群媒體互動量上也升上日本第一，真的相當不可思議。
文中也提到，河村的影響力並不僅限於日本，更拓展到了整個亞洲地區。「河村不僅讓灰熊隊成為『日本球隊』，他的精彩表現還在菲律賓、越南和台灣的當地社群平台上達到了平均4倍的互動表現。」
雖然河村勇輝在NBA還沒有成為球隊常規輪換，但他的人格魅力使其非常受歡迎，加上他與灰熊隊明星球員Ja Morant之間的有趣互動，讓河村成為電視鏡頭喜歡捕捉的球員，這對他提升個人的商業價值來說，非常有幫助。
大谷翔平效應 帶動道奇隊得到大量場外收益
大谷翔平日前離開效力多年的洛杉磯天使之後，改與道奇隊簽下了一份10年總價約7億美元（約新台幣225.75億元）的超大型合約，他除了場上貢獻外，也帶來場下巨大經濟效應。根據美國節目主持人AJ Pierzynski透露：「光是靠大谷翔平一人的影響力，道奇隊目前就已經獲得了約1.2億美元(約新台幣38.7億元)的額外收入。
大谷翔平加入後帶動的日本以及亞洲球迷的消費力不容小覷，Pompliano提到，大谷的加入吸引了大量日本球迷到場觀賽，道奇隊本季周邊商品銷量高居聯盟榜首，即使這這支球隊星光熠熠，但在此明星陣容之中，大谷的經濟效益仍然顯著高於其他球員。