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▲河村勇輝加入後，灰熊隊從日本市場獲得了巨大的經濟利益，直言，「因為河村的存在，灰熊隊取代了金州勇士隊與洛杉磯湖人隊，成為日本觀眾最關注的NBA球隊。」（圖／美聯社／達志影像）

▲雖然河村勇輝在NBA還沒有成為球隊常規輪換，但他的人格魅力使其非常受歡迎，加上他與灰熊隊明星球員Ja Morant之間的有趣互動，讓河村成為電視鏡頭喜歡捕捉的球員。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職業籃球聯賽曼菲斯灰熊隊的河村勇輝（23歲）已為這支球隊帶來了巨大的經濟效益，並因此備受矚目。河村目前以雙向合約身份效力於灰熊隊，同時也在下屬的G聯盟球隊曼菲斯疾行之間穿梭。儘管在灰熊隊的上場時間有限，但他在場上的表現穩定，以及身後巨大的日本市場，已經讓灰熊這一筆簽約物超所值。河村的受歡迎程度正在全美迅速攀升，雖然他對NBA的影響力不若大谷翔平之於MLB，在灰熊也還沒有站穩先發。但他的人氣很高，，他的存在就能炒熱氣氛。曼菲斯當地報紙《孟菲斯商業快報》（Memphis Commercial Appeal）指出：「這位身高5英尺8英寸（約172公分）、來自日本的控球後衛，在聯盟中掀起了旋風。結果，一直以來被認為是。」該報提到在河村勇輝加入後，這支球隊從日本市場獲得了巨大的經濟利益，直言，「。」，灰熊在NBA日本的社群媒體互動量上也升上日本第一，真的相當不可思議。文中也提到，。「河村不僅讓灰熊隊成為『日本球隊』，他的精彩表現還在菲律賓、越南和台灣的當地社群平台上達到了平均4倍的互動表現。」雖然河村勇輝在NBA還沒有成為球隊常規輪換，但，這對他提升個人的商業價值來說，非常有幫助。大谷翔平日前離開效力多年的洛杉磯天使之後，改與道奇隊簽下了一份10年總價約7億美元（約新台幣225.75億元）的超大型合約，他除了場上貢獻外，也帶來場下巨大經濟效應。根據美國節目主持人AJ Pierzynski透露：「大谷翔平加入後帶動的日本以及亞洲球迷的消費力不容小覷，Pompliano提到，，即使這這支球隊星光熠熠，但在此明星陣容之中，大谷的經濟效益仍然顯著高於其他球員。