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台灣在今年世界棒球12強賽擊退強敵日本，勇奪國際三大賽隊史首冠，長期關注台灣棒球的日本資深記者駒田英撰文寫道，這次奪冠別具意義，台灣棒球曾經歷假球等醜聞，一度面臨存亡危機，2013年經典賽成為台灣棒球復興的契機，到今年以冠軍為這個「最佳賽季」劃下完美句點，也期待台、日能在2026年經典賽再次對決。1992年巴塞隆納奧運首度將棒球運動列為正式競技項目，中華隊一路過關斬將，最後在決賽敗給古巴，摘下銀牌，締造台灣棒球史最高成就。32年過去，中華隊終於在今年重返國際三大賽（奧運、經典賽和12強）的決賽，並中止自2003年以來對戰日本的國際賽9連敗。且這次12強更是在「2013年擊碎全台球迷心的人」日本監督井端弘和面前奪冠，當年WBC經典賽，日本隊在9下2出局時，靠著鳥谷敬的盜壘與井端的追平安打，在延長賽第10局以4比3擊敗台灣。此次中華隊28人中有26人來自本土的CPBL中華職棒，也讓奪冠意義非凡。過去，台灣職棒曾因假球醜聞等問題，導致觀眾人數驟減，多支球隊被迫解散或轉賣，聯盟一度面臨存亡危機。然而，2013年經典賽成為台灣棒球復興的契機，賽事平均觀眾人數從2433人增至6079人，創下1992年以來的新高。此後，職棒聯盟加強經營策略，引入電子音樂與擴充啦啦隊等創新措施，觀眾人數逐步穩定在5000人以上。去年，中職平均觀賽人數突破6000人，本季，新球隊台鋼雄鷹加入，全年總觀眾人數達到276萬6386人，平均每場7684人，創下中職35年來的最高紀錄，這個「最佳賽季」也以12強奪冠劃下完美句點。台灣棒球的下一步？將從明年初的經典賽資格賽開始，上一屆2023年經典賽，台灣在分組墊底無緣晉級，因此這次要從資格賽打起，據目前公佈的大名單35人中，有12至13名球員來自旅外，本屆12強中華隊球員只剩陳傑憲，中華隊要在台北大巨蛋和尼加拉瓜、西班牙和南非爭奪2個晉級名額。「期待台灣能突破預選賽，並於2026年WBC經典賽正賽中，再次與日本隊展開熱血對決。」駒田英在文章最後表達對台灣的善意和期許。