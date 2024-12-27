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▲泡湯一定要注意通風，特別是泡室內池一定要打開窗戶與抽風機，避免室內過分悶熱而發生危險。（圖／記者賴禹妡攝）

週末迎來入冬首波強烈冷氣團，部分地區低溫恐怕跌至6度以下，許多民眾趁機衝上山泡湯，泡在溫泉中不僅暖全身，也能舒緩筋骨、緩解肌肉疲勞。不過，骨科醫師陳鈺泓就示警4個「泡湯地雷」，提醒大家一定要注意，否則保暖不成還反而傷身。因為食物消化時，血液都會聚集在胃部，這時候泡湯會加速胃的血液循環，使血液流向體表，造成消化不適。空腹時血糖低，這時泡湯容易頭暈目眩，甚至容易虛脫而越泡越累。泡湯水深超過心臟，會造成心臟負擔，容易頭暈。特別是老人家更要留意。泡湯一定要注意通風，特別是泡室內池一定要打開窗戶與抽風機，避免室內過分悶熱而發生危險。而台大醫院皮膚部朱家瑜醫師提醒，泡完湯使用清水沖洗過後，「擦乳液」非常重要，因為這時皮膚含水量還很高，卻沒有馬上補擦乳液，可能保濕不成，還會導致皮膚越來越乾。另外，若是患有異位性皮膚炎或其他皮膚疾病，身體沒有保護膜，若是泡到硫磺泉、青磺泉等強酸性溫泉，溫泉強酸恐怕會從該處滲透，造成腐蝕效果，建議泡溫泉之前要先注意泉質及酸鹼度，最好先將皮膚問題治療完畢再泡湯。