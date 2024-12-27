我是廣告 請繼續往下閱讀

富邦悍將今（27）日在新莊棒球場舉辦重訓營，副領隊兼農場主管林威助今現身球場。談到今年世界棒球12強賽中華隊擊敗日本奪冠，林威助分享自己的觀點，強調團隊凝聚力與細節是奪冠關鍵，並對台灣鐵捕林家正的精彩配球給予高度評價。林威助在受訪時表示：「上了場就要有鬥志，不能有鬆懈的狀況，團隊必須有凝聚力。」他提到，不僅選手全力以赴，情蒐、後勤與行政團隊同樣缺一不可，每一項細節都環環相扣，中華隊才有辦法在冠軍賽以4：0擊敗日本隊，達成首度擊敗全職業隊的成就。談到12強賽印象最深刻的畫面，林威助特別提到隊長陳傑憲的3分砲帶動士氣，以及林家正的出色配球能力。「林家正作為捕手的配球真的很棒，讓我注意到他的身手。」林威助讚賞林家正棒打日本強投戶鄉翔征的陽春全壘打，不僅提升了全隊士氣，也展現旅美好手的實力。作為曾代表中華隊參加國際賽的國手，林威助深刻了解擊敗日本對於中華隊有著重要意義，他認為這次奪冠並非靠個別選手，而是全隊上下的共同努力。「情蒐、行政人員的支持，再加上選手的實力，這是大家共同的榮耀。」林威助提到，當陳傑憲對日本轟出三分砲的那一刻，讓他當下感覺，「真的蠻有機會贏下來的！」他認為，全隊的鬥志與渴望奪冠的精神最終轉化為勝利，「我想台灣人民都會覺得非常高興。」