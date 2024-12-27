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▲焦凡凡（左）、婁峻碩（右）愛情長跑多年終於正式升格為夫妻。（圖／焦凡凡IG）

▲婁峻碩（左）說自己買房焦凡凡（右）不用幫忙付房貸，她住的舒服最重要。（圖／焦凡凡IG）

愛情長跑8年的饒舌歌手婁峻碩與女星焦凡凡終於在今（28）日正式登記結婚，兩人透過經紀人回應，會選在今天是因為交往周年紀念日，而婁峻碩為了給焦凡凡一個家，特地砸3千多萬在台北市蛋黃區買婚房。當被問到凡凡需不需要幫忙付房貸時，婁峻碩霸氣吐8字護愛：「讓她舒服的住就好」，表示凡凡不用替錢操心，甜蜜戀情閃瞎粉絲。婁峻碩、焦凡凡今日公開結婚喜訊，他們透過經紀人回應：「會選今天（登記結婚）是因為明天12月28日是我們交往8周年的日子，找了我們一堆朋友來擔任證婚人，很謝謝這群朋友這麼早起來，一起到戶政事務所見證我們登記結婚，因為他們平常根本不會這麼早起！」至於成為人夫的心情，婁峻碩說：「很開心，謝謝大家祝福！」而婁峻碩早在今年9月過31歲生日前，就跟大家分享他買房的好消息，他透露房價約3千萬，但沒有留孝親房的空間，未來不排除在附近再買一間給父母住，一家人比較好照料。至於房貸問題，婁峻碩說自己賺的錢都交給媽媽處理，媽媽會幫他分配償還房貸，嬌妻焦凡凡則不用付錢，「讓她舒服的住就好」。除此之外，婁峻碩先前受訪時也回應過生子計畫，表示他們都有共識結婚後才要生小孩，如今終生大事總算完成，粉絲也期待他們再傳喜訊。焦凡凡今日IG發文則幽默的說：「在一起即將8年的這天，決定來簽一個終身契約，合作愉快！婁先生、婁太太 」，她也分享多張婚紗美照，收穫眾多粉絲、親友的祝福。