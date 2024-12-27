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北屯區是台中人口最多的轄區，有高度的居住及社會福利需求。台中市政府都發局斥資51億6仟餘萬元於「洲際棒球場」及「漢神洲際購物中心」旁，打造全齡優質樂活好宅，今(27)日舉行動土典禮，預計118年完工。市長盧秀燕出席典禮表示，台中好宅是她最重要的政策之一，目前完工加上興辦中的社宅已達1萬231戶，提前兩年達標，兌現對市民的承諾。盧秀燕說，台中好宅是要幫助年輕人、弱勢族群、原住民及資深公民等的居住正義政策。在她接任市長時，台中社宅只有400戶，她曾許諾第一屆市長任內要達到5,000戶社宅，第二屆任內要達到1萬戶，當初大家覺得8年內要完成1萬戶是不可思議，但在市府團隊的努力下，現在台中好宅已開工加上興建中數量已破1萬戶，提前兩年達標。盧秀燕也說，「給市民溫暖幸福的家！」台中社宅不但數量龐大，設備也是全國最好，有幼托設施、照顧長輩的醫療設施及運動設施等，另也請社福團隊協助經營，不僅要把房子蓋起來，更要讓社宅像家一樣溫暖。住宅處表示，北屯洲際好宅基地條件非常優良，周邊鄰近學校、公園、洲際棒球場、漢神百貨與太子置地廣場，生活機能相當完善，且1分鐘即可上快速道路，東西向連結國道四號及一號，東西南北都非常便利。市府努力向內政部爭取變更都市計畫為社會福利用地，目的就是為興辦優質的好宅給市民朋友。住宅處說明，此案預計規劃地上24層、地下4層，共興辦840戶優質住宅。一層設有商業店舖、托嬰中心及綠蔭中庭，二層規劃休憩廊道、身障日照及小作所、共享廚房、韻律教室、社區好站等，社宅內各開放空間周邊居民皆能自由流動及使用，嘉惠周邊里民的生活需求。