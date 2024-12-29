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為提升疫苗接種人口涵蓋率，發揮疫苗最大效益，自明年1月1日起，公費流感疫苗擴大提供全國6個月以上尚未接種的民眾接種，至疫苗用罄為止。台中市政府衛生局提醒，台中市公費流感疫苗僅剩約13萬餘劑，疫苗數量有限，流感疫苗開放全民開打前，請65歲以上長者、高風險慢性病人、學生及學齡前幼兒等重點族群儘快接種疫苗，儘早獲得保護力，保障自身的健康。衛生局說，依據疾病管制署統計資料顯示，國內上週(12/17-12/23)新增23例流感併發重症病例，自今年10月1日起截至12月23日已累計350例，年齡層以65歲以上長者為多(占57%)，另死亡病例累積75例，死亡數為近十個流感季最高，其中確定病例及死亡病例均有9成以上未接種流感疫苗。另第51週(12/15-12/21)急診就診病例百分比達10.8%，接近流行閾值(11.0%)，即將進入流行期。衛生局指出，近期持續有冷氣團來襲，流感及新冠等呼吸道傳染病持續升溫，已進入呼吸道病毒活躍時期，加以年末跨年、探親及旅遊等活動頻繁，不可輕忽新冠及流感的威脅。接種疫苗後至少約需2星期的時間可產生保護力，呼籲民眾儘速接種疫苗，提升對抗流感、新冠等呼吸道傳染病的保護力，降低重症或死亡發生風險。