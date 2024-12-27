我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王船文化館的建築設計以船形和海洋元素為靈感，館內設有多主題並運用多媒體技術讓觀眾更深入了解迎王文化的歷史與意義。（圖／屏東縣府提供）

在歷時近三年的建設後，投資8.7億元的屏東縣王船文化館於今（27）日啟用。揭幕典禮上，總統賴清德、文化部長李遠和縣長周春米共同見證這一盛事。周春米縣長指出，迎王平安祭典文化是東港及周邊地區的重要傳統祭典，感謝在地民眾長年以來的文化傳承，以及文化部對於王船文化館的支持。部長李遠強調，屏東的文化是台灣文化的一部分，該館的建設展示了地方與國際的連結。總統賴清德感謝兩位縣長的努力，並讚揚文化館的設計與建設速度。他指出，這座文化館不僅是靜態展覽，還結合了現代科技，讓參觀者能夠身歷其境，體驗三年一科的迎王祭典。賴清德表示，文化是台灣的根與靈魂，透過王船文化館的建立，將保留台灣重要的宗教文化，讓未來世代感到驕傲。開幕儀式後，賴總統與與會嘉賓共同參觀，為鎮館之寶「典藏王船」點睛，象徵著迎王祭典文化的保存與傳承。