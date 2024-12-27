在歷時近三年的建設後，投資8.7億元的屏東縣王船文化館於今（27）日啟用。揭幕典禮上，總統賴清德、文化部長李遠和縣長周春米共同見證這一盛事。
周春米縣長指出，迎王平安祭典文化是東港及周邊地區的重要傳統祭典，感謝在地民眾長年以來的文化傳承，以及文化部對於王船文化館的支持。部長李遠強調，屏東的文化是台灣文化的一部分，該館的建設展示了地方與國際的連結。
總統賴清德感謝兩位縣長的努力，並讚揚文化館的設計與建設速度。他指出，這座文化館不僅是靜態展覽，還結合了現代科技，讓參觀者能夠身歷其境，體驗三年一科的迎王祭典。
賴清德表示，文化是台灣的根與靈魂，透過王船文化館的建立，將保留台灣重要的宗教文化，讓未來世代感到驕傲。開幕儀式後，賴總統與與會嘉賓共同參觀，為鎮館之寶「典藏王船」點睛，象徵著迎王祭典文化的保存與傳承。
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總統賴清德感謝兩位縣長的努力，並讚揚文化館的設計與建設速度。他指出，這座文化館不僅是靜態展覽，還結合了現代科技，讓參觀者能夠身歷其境，體驗三年一科的迎王祭典。
賴清德表示，文化是台灣的根與靈魂，透過王船文化館的建立，將保留台灣重要的宗教文化，讓未來世代感到驕傲。開幕儀式後，賴總統與與會嘉賓共同參觀，為鎮館之寶「典藏王船」點睛，象徵著迎王祭典文化的保存與傳承。