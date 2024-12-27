我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲經過羈押114日後，今（27）日以3千萬交保返家，在家門口感謝支持者；然而網紅四叉貓卻截圖柯文哲哽咽受訪的畫面，配文柯文哲2022年11月6日嗆國民黨新竹市長候選人林耕仁「不要表演過頭」、「哭什麼」等話，將金句原封不動還給阿北，表示，「表演不要表演過頭好不好」，引得網友大笑。柯文哲從北院出來後，受訪時哽咽說道，謝謝這段時間很多人給他加油打氣安慰，甚至幫忙，因為他在裡面、在這個最沮喪的時候，還是有人會喊阿北加油，或是偷偷比個手勢給他，謝謝這麼多人的支持鼓勵，他才能撐過難關。對此，四叉貓截圖柯文哲受訪時的哽咽照片，並配文，「柯文哲：『表演不要表演過頭好不好』（2022.11.6，嘲諷林耕仁落淚）」；網紅朱學恒曾在直播時批，「國民黨有哪些下三濫，幫林耕仁站台，站一個打一個」，林耕仁團隊揚言提告，朱回應「鄉下人很愛玩這套」，林隨後哽咽表示「不能接受新竹市被指是鄉下」，對此，柯文哲受訪時酸林「不要表演過頭」、「哭什麼」。四叉貓的貼文一出，網友們笑翻，也紛紛幫柯文哲哽咽照配文，「『嗚嗚嗚我的三千萬……』」、「其實我鼻子癢…」、「朕被陷害了」、「不枉費朕昨晚一直模擬出來外面要怎麼演」。