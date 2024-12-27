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▲藝人許效舜（左起）、澎恰恰、胡瓜、陳亞蘭及歐漢聲錄製除夕特別節目《金蛇守歲迎新春》。（圖／華視提供）

▲胡瓜爆料歐漢聲如今擁有5間房產，總價值約5億台幣，震驚現場眾人。（圖／華視提供）

藝人歐漢聲（歐弟）及資深主持前輩們胡瓜、澎恰恰、陳亞蘭及許效舜今（27）日出席除夕特別節目錄製，公開露面受訪，歐漢聲當場感激分享過往受胡瓜提攜的種種，透露在22歲那年有胡瓜當保人並借他500萬，讓自己得以買下人生第一間7千萬的房子，直到歐漢聲36歲時就把胡瓜的借債全數還完，如今歐漢聲身價不可同日而語，胡瓜更脫口爆料歐漢聲目前名下有5棟房產，總價值上看5億台幣。歐漢聲當時剛退伍正逢失業狀態，某次想說碰運氣自行到華視電視台探班，「剛錄完那個攝影棚一打開，瓜哥就出來，他說『哎呦你退伍了』，我說對對對，然後那個時候就拜瓜哥為師」，兩人從此結為師徒，歐漢聲也不忘胡瓜對他的恩情，透露當年胡瓜借了他5百萬，好讓他在22歲就買下7千萬的房子，且還擔綱保人及不收利息，胡瓜表示，「是因為他的台灣的稅繳的不夠多，所以銀行來往沒有記錄，我就幫他擔保，不然人家不會借給他，不過他很爭氣，在短短時間也就還光了。」歐漢聲則故作調皮地表示「就慢慢還啊！」逗樂眾人。華視除夕特別節目《金蛇守歲迎新春》共耗資百萬打造，瓜哥表示，這樣的主持陣容很難得，都是過往合作過的老朋友，讓錄影氛圍十分熱鬧，身為瓜哥徒弟的歐漢聲也表示，觀眾年齡層涵蓋很廣泛，上到99歲下到剛會走，還有新生代「原子少年」和「未來少女」加入，不但復刻經典方式呈現歌廳秀表演、「笑」果連連的賀歲古裝劇及模仿大賽等各式精彩橋段，陪伴大家歡度蛇年。