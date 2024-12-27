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▲富邦悍將林威助副領隊兼農場主管，期待未來將富邦打造成一支真正的強隊。（圖／富邦悍將提供）

富邦悍將今（27）日在新莊棒球場舉辦重訓營，副領隊兼農場主管林威助現身球場與球員交流。近日他前往日本千葉Nextbase訓練基地見習，並闡述他對球隊的建隊理念。林威助表示，打造一支強隊不僅需要一軍具備實力，二軍也要形成激烈的隊內競爭。他強調：「好的環境能讓教練和選手都持續成長，這是打造一支勁旅的基礎。」林威助接任農場主管後，專注於改善富邦悍將過去的體質，尤其針對尚未奪冠的現狀，他認為球隊必須從基礎著手。他花時間與球員溝通，並在訓練中著重「營養」和「重訓」的重要性。林威助表示：「球員需要具備基本的體能條件和訓練認知，這是所有進步的起點。」此外，他也特別強調球員的態度，指出即使是二軍球員，也應該專注於基本功，透過態度展現對球隊的投入。林威助認為，棒球的核心理念無分日式或美式，而在於選擇適合球員吸收的好方法。他說：「好的訓練模式才會對球隊發展有幫助。」林威助坦言，需要時間來建立團隊文化與規範，但他對富邦悍將的未來充滿信心，他期待透過持續努力，幫助球隊踏上成功的第一步，「無論是隊內競爭還是養成計劃，我們都會專注於細節，讓富邦悍將成為真正的強隊。」