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韓國國會27日再度發起彈劾案，表決通過彈劾代理總統職務的國務總理韓惪洙，創下韓國憲政史上首次代理總統也被彈劾的紀錄，按照韓國政府組織法相關規定，將由副總理兼企畫財政部長崔相穆將接任代理總統，成為極為罕見「代理的代理」；事實上，崔相穆在韓國政府任職的資歷相當豐富；有趣的是，他在三任被彈劾總統任內皆曾任政府要職。根據韓聯社報導，韓惪洙彈劾案通過後，副總理兼企劃財政部長官崔相穆將接任代總統職務，崔相穆將與韓悳洙進行面談，並與聯合參謀本部議長通電話，接著向外交部、國防部、行政安全部長官以書面形式下達指示。崔相穆還將向國民發表談話，並召開國家安全會議。崔相穆在獲悉將成為代總統的代理後，隨即發話，仍認為韓悳洙代理總統的體制應持續下去，他認為，身為代理總統的代理，在職權上將受到諸多限制，且一旦出現經濟問題，可能將難以解決；不過，報導提到，崔相穆若是代理，仍然有職權能夠任命憲法法院大法官。崔相穆何許人也？韓聯社指出，在前總統盧武鉉任內，他就在企劃財政部任職，從證券系統、金融政策科長，一路到政策協調與經濟政策主任等要職。在同樣被彈劾過的前總統朴槿惠任內，崔相穆同樣也在企劃財政部擔任相當於副部長的第一次官職務，但隨著朴槿惠遭彈劾，崔相穆雖躲過被起訴的遭遇，仍在文在寅政府上台後遭到冷凍，官途頓時被中斷。在尹錫悅上台後，崔相穆又被找回擔任總統秘書室首席秘書官，並在2023年底成為副總理兼企劃財政部長，重新回到原有的官階進程中。崔相穆對於尹錫悅宣布戒嚴的態度又是如何？韓國朝鮮日報（The Chosun Daily）月中曾披露，尹錫悅3日晚間下令戒嚴前，曾召開內閣會議，崔相穆也是參加的9人中其中一人，尹錫悅當場表明有意宣布緊急戒嚴，但遭到崔相穆以及國家情報院（NIS）院長趙太庸等高層強烈反對，崔相穆更是召集韓國政府4大金融部門齊聚首爾銀行家俱樂部（Seoul Bankers Club）召開緊急會議，應對戒嚴可能導致的經濟和金融風暴。