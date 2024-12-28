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▲郭富城的代表作是〈對你愛不完〉，一推出就爆紅。（圖／YouTube）

▲郭富城近日重回台北小巨蛋開唱，和粉絲一起合唱掀起回憶。（圖／小美工作室提供）

天王郭富城從27日起一連3天登上台北小巨蛋舞台，這次舞台不僅有許多新花樣，他在唱跳間還融入書法和畫畫表演，更不能錯過的還有回憶殺歌曲，其中他的經典名曲〈對你愛不完〉更是許多粉絲的共同記憶，不過這首歌的原唱不是他，而是日本歌手田原俊彥。而田原俊彥其實是日本80年代的傑尼斯男神，擁有許多膾炙人口的歌曲，但他當初因為離開傑尼斯事務所，被對方打壓了將近20年才翻身。郭富城1984年在朋友代為報名下，成功考入「無綫電視舞蹈藝員訓練班」第2期學員招募成為舞蹈員，隨後他參與眾多明星的MV演出，包括梅豔芳、陳慧嫻、周慧敏和陳百強等人，接著也陸續演出電視劇，包括《成吉思汗》、《誓不低頭》、《太平天國》、《淘氣雙子星》，可惜都沒有被看見，沒有因此打出名氣。直到1990年郭富城演出台灣光陽機車DJ1-RR的廣告，才成為家喻戶曉的廣告明星，隨後他還受到知名經理人劉瑋慈的賞識，加入福隆傳播公司，唱片約由飛碟唱片簽約，並於同年9月推出首張國語大碟《對你愛不完》，銷量在台賣出25萬張，亞洲銷量突破100萬張，紅遍兩岸三地，從此之後〈對你愛不完〉也成為郭富城的代表作。不過其實〈對你愛不完〉原唱另有其人，這首歌本來是日本歌手田原俊彥的〈シルエットには踊れない〉（不能與影子跳舞）。田原俊彥是日本偶像歌手，從小就對演藝圈爆有憧憬，在高中時加入傑尼斯事務所，與近藤真彥都是80年代的日本男偶像代表人物，知名歌曲除了〈シルエットには踊れない〉，還有〈好きになってしまいそうだよ〉、〈抱きしめてTONIGHT〉等。不過他1994年離開傑尼斯後，演藝事業一度走下坡，直到20年後才不再被傑尼斯打壓，重新回到觀眾視野。而〈對你愛不完〉這首歌的日文版和中文版大部分歌詞不同，中文歌詞是由資深音樂人陳樂融創作，替郭富城量身打造，讓他可以完全發揮自己的舞蹈實力，經典動作至今也不斷被模仿致敬。在副歌部分則可以聽到，「So we love love love tonight」這句精髓被完整保留下來，讓這首歌依舊有記憶點。回顧郭富城剛出道的時刻，直到來台灣拍攝廣告並發行首張國語專輯後，才終於在演藝圈發光發熱，還紅回香港，也難怪他每次來台都會說，「台北就是我音樂事業的起點，這裡對我是很重要的地方，所以希望第一時間就回到台灣歌迷身邊。」他這次睽違5年來台開唱，也沒有忘記再和歌迷一起合唱〈對你愛不完〉。