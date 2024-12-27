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▲史努比、貓福珊迪、湯姆貓與傑利鼠Tom&Jerry、奇奇蒂蒂、米奇、維尼、米飛兔等16大肖像IP紅包袋。（圖／7-11提供）

▲7-11超萌的吉伊卡哇紅包袋，每袋4入只要25元，另外還有16大肖像IP商品紅包袋可一次買齊。（圖／7-11提供）

▲與韓國新興文創品牌Mind.A.Day推出「樂事Mind A Day跩跩貓窩組」。（圖／7-11提供）

▲聯名Netflix當紅魷魚遊戲影集包裝零食，購買任4件更可用49元換購獨家贈品限量「魷魚遊戲造型四色筆」。（圖／7-11提供）

▲跨年狂歡，萊爾富於2024年12月31日至2025年1月2日推出Hi café 指定品項買一送一。（圖／萊爾富提供）

農曆新年來了！7-11今年超前部署新春轉運商機，推出「開運主題專案架」，蒐羅逾80款喜氣開運商品，更有超萌的吉伊卡哇紅包袋，每袋4入只要25元，另外還有16大肖像IP商品紅包袋可一次買齊，包括超人氣吉伊卡哇、米奇米妮、KITTY，搭配元旦（1日）起至5日起全店指定支付工具滿千元立折百元優惠最划算！7-11即起陸續開賣年節紅包袋，門市就可以找到正當紅的吉伊卡哇與Dinotaeng短尾袋鼠肖像紅包袋，吉伊卡哇紅包每袋4入只要25元、人魚漢頓紅包袋4入25元。還有史努比、貓福珊迪、湯姆貓與傑利鼠Tom&Jerry、奇奇蒂蒂、米奇、維尼、米飛兔等16大肖像IP紅包袋，紅色吉祥款、萬用卡通款、燙金特色款，實用與質感一次買齊。並且7-11鎖定元旦後至新年的採買商機，自1月1日至5日限時五天推出指定14大品類商品2件79折、4件75折，使用指定支付工具滿千立折百元、單筆滿千再加贈好禮3選1等優惠，搭配「7大宮廟發財隨取卡」每張售價1200元、每張價值1288元買兩張再加贈88點OPENPOINT，回饋最高11%等於現賺264元回饋，全台限量10.5萬張、售完為止。7-11「開運主題專案架」年再度販售與韓國新興文創品牌Mind.A.Day推出「樂事Mind A Day跩跩貓窩組」，鎖定喵星人粉絲，購買零食組合內含贈品貓貓個性托特袋、法蘭絨地墊(2款隨機出貨)，數量有限售完為止；同步販售正在話題熱潮的聯名Netflix當紅魷魚遊戲影集包裝零食，購買任4件更可用49元換購獨家贈品限量「魷魚遊戲造型四色筆」，大啖零食還可享受沉浸式追劇氛圍。此外，萊爾富迎接跨年狂歡夜，12月31日至2025年1月2日期間，杯特濃美式咖啡與大杯特濃拿鐵咖啡享同品項買1送1、特大杯指定品項享任選買1送1，優惠商品包含美式、拿鐵、冰氣泡美式咖啡系列；還有人氣冰風味氣泡系列、充滿懷舊古早味的冰冬瓜系列與清爽解膩的冰茶系列；以及奶茶控不可錯過的冰泰式奶茶與冰黑糖珍珠奶茶。萊爾富即起至2025年3月4日推出暖暖包單件特惠19元，包含RR熔炎12時手握式瞬熱暖暖包（原價25元）、Hi-Life（櫻花版1入）小樂寶手握式暖暖包（原價25元）、小樂寶14小時貼式暖暖包（原價20元）、Hi-Life小樂寶手握式暖暖包（原價20元）。自2025年1月1日起至6月30日期間，消費者到萊爾富使用聯邦銀行指定支付，包含使用聯邦實體信用卡、金融卡（含數存金融卡）以及含感應行動支付（如Apple Pay/Google Pay/Samsung Pay，但不含條碼支付交易，如LINE Pay、街口、HiPay等）於萊爾富單筆指定消費不限金額，即享5%現折優惠。