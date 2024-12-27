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陳沂指出，儘管柯文哲和沈慶京都否認，但檢方直接憑著隨身碟的1500認定就是有，「身為柯黑，柯文哲能有不好的下場我很開心，但，我認為再怎麼爛的人，都有接受公平審判的權利，這才是司法的正義精神。」

民眾黨主席柯文哲涉京華城案收賄、圖利等4罪，26日遭北檢起訴求處28年6個月重刑；然而起訴書遭批沒有直接證據證明柯文哲收賄，也沒有交代柯文哲金流流向，質疑聲浪不斷；對此，網紅陳沂今（27）日發文表示，「身為柯黑，柯文哲能有不好的下場我很開心，但我認為再怎麼爛的人，都有接受公平審判的權利，這才是司法的正義精神。」陳沂今日在臉書發文表示，她這兩天都在忙著搬家地獄，還來不及看柯文哲的起訴書，「畢竟我不是館長，有速讀超能力，一分鐘能看兩千字」，但她大概看一下重點整理，似乎沒有確切證據證明柯文哲收錢的時間地點方式。陳沂續指，如果支持不公平審判，「那就不需要司法，回歸君權統治就好。阿扁如此，柯文哲如此，下一個是誰？」；網友們也紛紛留言表示，「我是柯粉，但好喜歡妳，柯黑也沒關係，妳的文總是很實在」、「ㄧ句話：證據不足！虎頭蛇尾！」、「我只知道能釣出很多法盲是真的」、「選妳正解，討厭一個人跟司法正義是兩回事，一堆人只想看著柯文哲死，卻不在乎司法公不公正」。