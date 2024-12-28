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▲星巴克買一送一！foodpanda外送美式68元、那堤80元免出門。（圖／翻攝自星巴克LINE）

▲CoCo都可「冬韻擂焙珍奶第二杯10元」。（圖／CoCo都可提供）

本週末將有入冬以來最強冷氣團來襲，冷到像寒流跌破10度，部分平地最低氣溫將降至6度左右，不想出門、躲在家裡星巴克喝foodpanda外送「買一送一」，熱熱喝美式68元、那堤80元都划算；CoCo都可預料體感溫度有機會降到10度以下，推薦暖暖喝「冬韻擂焙珍奶第二杯10元」優惠一次整理。最強冷氣團來襲！冷到不想出門，就靠foodpanda外送爽喝星巴克買一送一好友分享日，■兩杯特大杯「冰特選美式咖啡」優惠價135元（原價270元）一杯才67.5元■兩杯特大杯「冰特選那堤」優惠價160元（原價320元）一杯才80元■兩杯特大杯「冰焦糖瑪奇朵」優惠價170元（原價340元）一杯才85元提醒大家，外送平台飲料製作標準將依循平台公告，不提供「備註」以及「客製化」服務；APP系統操作問題、外送訂單及外送平台操作問題，請洽外送平台客服處理；依門市現場庫存為主，售完為止；僅適用於外送平台提供外送服務之星巴克門市，且不適用於門市現場點購，各行銷活動恕不合併使用。CoCo都可知道今天體感溫度有機會降到10度以下，把今年秋冬才研發的「冬韻擂焙珍奶」拿來優惠幫大家暖胃！採用馬玉山客家擂茶配方，嚴選黑豆、薏仁、燕麥、黑芝麻等14種穀物與豆類，研磨成香氣濃厚的擂茶粉，融入手工煮製的日式鹿兒島焙奶茶，喝得到Q彈蜜珍珠及穀物碎粒，焙烤醇厚茶底還迸發穀奶炭香，內行大推溫熱喝好療癒。全台門市或官方LINE預訂下單，都爽喝「冬韻擂焙珍奶(L)第二杯10元」，相當於2杯80元、平均一杯只要40元有夠划算！提醒大家，商場門市/部分門市無參加，請以各門市公告供應為準。