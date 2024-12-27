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▲明（27）日入冬首波強烈大陸冷氣團影響，各地越晚越冷，跌破10度低溫（圖／中央氣象署提供）

▲下週四、下週五南部地區因南方水氣北移有零星短暫雨。（圖／中央氣象署提供）

入冬首波強烈大陸冷氣團影響最劇烈的時間來了！週六、週日（28日至29日）各地寒冷，局部低區下探10度低溫，冷空氣最冷的時間點在明晚到週日清晨，新竹市和苗栗縣體感溫剩攝氏4度、連江縣最低剩2度。明週六基隆北海岸、大臺北及東半部地區有局部短暫雨，週日各地多雲到晴，並且白天後逐漸回溫，不過下週二（31日）跨年夜又有東北季風增強，夜間北部、東北部天氣稍涼，下探攝氏13度，跨年要注意保暖。中央氣象署預報員林定宜指出，明（27）日入冬首波強烈大陸冷氣團影響，各地越晚越冷，西半部、東北部剩下攝氏10至12度，花東地區13至15度，苗栗以北、宜蘭局部地區有10度以下低溫出現機率。中央氣象署提醒明晨至28日晚間，有機會出現10度以下氣溫，已針對部分地區發布低溫特報。◾影響時間：28日晨至28日晚上◾黃色燈號：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣這波冷空氣最低溫在明晚到週日（28日）清晨，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，局部有10度以下低溫發生機率，白天開始冷氣團減弱，氣溫回升，中南部日夜溫差大。週日、下週一環境水氣少，各地為多雲到晴，僅東半部零星短暫雨。下週二（31日）跨年夜有另一波東北季風增強，入夜後偏涼，北部、東北部轉涼，中部以北、東北部低溫約13、14度，南部及花東地區約15至18度，外出活動可加件外套以免著涼。下週三（元旦）至下週五受到東北季風影響，北部及東北部偏涼，其他地區早晚亦涼，基隆北海岸、東半部及大台北山區有局部短暫雨，其他地區多雲。尤其下週四、下週五南部地區因南方水氣北移有零星短暫雨。