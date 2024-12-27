因為日幣貶值，讓台灣人近年更喜歡到日本旅遊，加上有退稅機制，更吸引外國人在當地消費，紛紛購買日系藥品、家電、服飾等商品，但是針對退稅機制引起的亂象，日本政府宣布將改變免稅制度，確定將在2026年11月實施「先付後退」，也就是改成在機場退稅，屆時也會同步廢除購買消耗品50萬上限，以及廢除消耗品特殊包裝。
日本政府閣議今日確認並公告2025年稅制改正大綱，機場退稅的新制度會在2026年11月1日開始實施，也就是改制之後外國旅客購買的商品將不會在商店現場處理抵免，而是與韓國一樣需到機場才能辦理退稅。流程為海外旅客在適用免稅條件的店家購物結帳時，需先出示護照並以「含稅價格」結帳，之後旅客在90天內將物品帶出國，並在機場出境前經過機場稅關確認，就能拿回該返還給外國旅客的稅金。
而新制裡同樣也提到，將同步廢除「消耗品同一天同一店鋪50萬日圓的上限」，以及「廢除消耗品的特殊包裝」，也就是取消現行「一般品」（如服飾、包包等）與「消耗品」（如藥妝、零食、電池等）的分類，意即，免稅品專用包裝袋也將在2026年底走入歷史。
旅遊部落客林氏璧也在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」中發文提到，民眾大多擔心新制上路後，會增加辦理出境的時間，他則認為，日本所有免稅紀錄已經電子化，因此直接在機器掃護照即可，和歐洲還要拿退稅單掃碼的狀況不同，如果日本官方能準備足量的退稅機，理論上速度應該會比歐洲來得快。
林氏璧還猜測，應該將採取抽檢的形式，「購買金額較高」或「特定品項較多」的旅客，可能會被要求檢查行李，確認有把免稅品項帶出日本，這類旅客要有自知之明，提早到機場；對於絕大多數的旅客，應該不至於影響太大。
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而新制裡同樣也提到，將同步廢除「消耗品同一天同一店鋪50萬日圓的上限」，以及「廢除消耗品的特殊包裝」，也就是取消現行「一般品」（如服飾、包包等）與「消耗品」（如藥妝、零食、電池等）的分類，意即，免稅品專用包裝袋也將在2026年底走入歷史。
旅遊部落客林氏璧也在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」中發文提到，民眾大多擔心新制上路後，會增加辦理出境的時間，他則認為，日本所有免稅紀錄已經電子化，因此直接在機器掃護照即可，和歐洲還要拿退稅單掃碼的狀況不同，如果日本官方能準備足量的退稅機，理論上速度應該會比歐洲來得快。
林氏璧還猜測，應該將採取抽檢的形式，「購買金額較高」或「特定品項較多」的旅客，可能會被要求檢查行李，確認有把免稅品項帶出日本，這類旅客要有自知之明，提早到機場；對於絕大多數的旅客，應該不至於影響太大。