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洛杉磯道奇球星大谷翔平的二刀流傳奇背後，關鍵推手浮出水面。日本火腿鬥士隊前球探監督大淵隆近日參加日本電視台節目《再發現！母校的力量》，分享他當年說服大谷加入火腿隊並開啟「二刀流」之路的幕後故事，這段歷史不僅改變了大谷的職業生涯，也在棒球歷史上留下一筆。高中時期，大谷翔平明確表示希望直接挑戰美國職棒大聯盟，但日本火腿隊卻在選秀會上強行指名他。大淵隆回憶，當時他親自制定了一份名為《大谷翔平──夢想的指南》的育成計劃，詳細規劃大谷投打二刀流的可行性，最終讓大谷接受了加入火腿隊的邀約。「當時棒球環境多半要求球員在投手與打者之間二選一。如果按照常理，大谷的投手發展潛力應該更高。但正如栗山英樹監督所說，這種事應該由他本人，甚至由棒球之神來決定。」大淵回憶道。在日本火腿隊效力時，大谷創造投打二刀流的成功典範。之後，他宣布赴美挑戰加盟洛杉磯天使隊，並於今年轉戰洛杉磯道奇隊，帶領球隊贏得世界大賽冠軍，且生涯第三度榮膺年度MVP。作為大谷命運的重要推手，大淵強調，這種創新的背後來自早稻田大學「進取精神」的啟發，「挑戰新事物極為重要，火腿隊一直強調不被固有概念束縛，而大谷正是這種精神的體現。我們的目標不僅是特立獨行，而是推動前進，適應社會變化。」