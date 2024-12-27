我是廣告 請繼續往下閱讀

▲有人開箱吉伊卡哇蛋糕，目睹吉伊的眉毛、眼睛與嘴巴四散，模樣相當淒慘。（圖／翻攝自X）

▲有粉絲騎腳踏車載著吉伊卡哇蛋糕回家，打開的畫面已面目全非，就連身旁的夥伴都撞得東倒西歪。（圖／翻攝自X）

▲有粉絲雖然買到完整的吉伊卡哇蛋糕，但開心地完食後，看到最後剩下的「那孩子」裝飾，如同小可愛們被吃光光般，忍不住心裡發毛。（圖／翻攝自X）

人氣動漫「吉伊卡哇」（ちいかわ）因簡單畫風及可愛角色，在全球掀起狂熱風潮，日本7-11超商近期就推出「吉伊卡哇」聯名蛋糕，讓大批粉絲瘋搶，沒想到回家開箱卻傳出各種災情，苦主們也紛紛在網路上分享「蛋糕崩壞慘況」，讓網友們全笑翻喊：「不要這樣對小可愛！」日本7-11與「吉伊卡哇」聯名推出特製蛋糕，吸引大批粉絲搶購，不過卻有不少網友買回家開箱後，發現蛋糕早已變得慘不忍睹。像是有人打開蛋糕盒，目睹吉伊的眉毛、眼睛與嘴巴四散，模樣相當淒慘，令他無奈苦笑喊：還有人開箱到五官有些融化的「栗子饅頭前輩」蛋糕，看起來莫名詭異，讓他當場笑噴：也有人騎腳踏車載著蛋糕回家，打開的畫面已面目全非，就連身旁的夥伴都撞得東倒西歪。另外，有粉絲雖然買到完整的吉伊卡哇蛋糕，但開心地完食後，看到最後剩下的「那孩子」裝飾，如同小可愛們被吃光光般，忍不住心裡發毛，直呼：「怎麼有種黑暗故事的開始⋯」雖說吉伊卡哇蛋糕慘狀遍布社群平台，但大多數粉絲購買到蛋糕仍是完好的，也有許多人認為相當幽默，還是相當支持這次的聯名活動。