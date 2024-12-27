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民眾黨主席柯文哲經過羈押114日後，獲台北地院裁定交保，今（27）日以3千萬交保返家，外界猜測是起訴證據力不足；對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑今日受訪表示，柯文哲能交保最大原因，就是北院認為北檢沒法說明橘子涉案原因是什麼，而無法找出讓柯文哲一刀斃命的證據，將會產生柯氏政治效應，重傷總統賴清德威信。蕭旭岑表示，沒辦法讓柯文哲羈押，重傷了賴清德威信，之前關4個多月讓柯完全沒有聲音，檢調到處透過管道發文講故事，摧毀柯人設，但柯文哲交保後，一定到處講話，對賴就是傷害。蕭旭岑示警，無法對柯文哲找出一刀斃命證據，柯就不會死，會因物極必反產生反作用力；柯還沒交保前，先是媒體直播籌保釋金、柯臉書發文，政治效應已顯現，柯文哲透過媒體開口發聲的行為，對民進黨，甚至是國民黨都會有影響。蕭旭岑認為，民進黨用這麼重的罪名起訴剛選過總統、獲三百多萬票的在野黨主席，一定要有非常堅實的證據，如今柯文哲能交保最大原因，就是北院認為北檢沒法說明橘子涉案原因是什麼。蕭旭岑痛批，檢察官要對全民負責，「到底證據在哪？」起訴後重要的東西拿不出來，傷害北檢威信，也傷害人民對司法信賴，讓國家司法威信受到摧毀。