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▲「2024十大新住民重大新聞」評選結果出爐。（圖／記者陳美嘉攝，2024.12.27）

「2024年度全國十大新住民重大新聞」徵選發布記者會暨「移民法規討論圓桌會議」，今(27)日於國立高雄師範大學召開。評審們關注「多元文化融合、政策與法規、新住民與移工正向形象以及二代教育與家庭婚姻議題」等四大類。十大新住民重大新聞評選結果的第一名是「正視移工群體對台灣的貢獻與影響，期許媒體勿污名化的報導」。主辦單位國立高雄師範大學東南亞暨南亞研究中心、南高雄家扶中心從眾多新聞中以廣泛性原則遴選60餘則新聞，經票選、綜合評比加權計分得出最終的「2024第八屆十大新住民重大新聞」。發起人尤英夫律師表示，持續辦理這個活動就是希望社會可以更重視新住民的相關議題，讓新住民可以共融於台灣社會。污名化污名化。高師大文學院院長李翠玉指出，目前台灣社會上還是存在著一些對新住民污名化的問題，不過看到許多媒體報導都會寫一些溫馨的故事，這些正向的報導讓新住民的能見度提升，也讓新住民更加與台灣社會共融。九位評審認為，2024年臺灣在新住民議題上展現多元文化融合與政策推進的顯著成果，是最讓人感到欣慰的環節。此外，新住民新聞應超越負面形象，聚焦於他們的努力、貢獻及制度保障，促進社會對新住民的認同與接納，同時，媒體需肩負公共責任，以正向視角報導新住民故事，消弭污名化現象，並推動多元文化與社會教育功能。針對政策面，新住民基本法與國籍法修正三讀最為關鍵。文化與教育方面，評審則建議推廣多語環境與文化交流，將新住民文化融入教材，並強化新住民的語言學習與職場技能培育。2024年的政策進展，如新二代培力計畫展現對新住民及其子女的重視，但未來仍需完善教育資源與社會福利，確保新住民全面融入，攜手共建包容、多元的社會。票選第一名正視移工群體對台灣的貢獻與影響，期許媒體勿汙名化的報導，獲得六位評審一致給予高分；第二名是新住民專法三讀通過，更是具有非凡的歷史意義；以及第三名學習與文化多元性的報導都可看出台灣社會與新住民群體正不斷向彼此靠近，日漸共融為一體。