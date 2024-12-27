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為提升機車駕駛人騎乘安全，公路局持續辦理駕訓「1.0-場內駕訓」及「2.0-考後安駕」補助計畫，同時為增加辦理效果，與和潤企業合作邁入第3年，共同推動113年機車道安宣導計畫，包含機車駕訓一般民眾及學生族群疊加補助與中低收入戶全額補助、機車駕訓道安影片徵選及社群媒體推廣活動，期能吸引民眾參加機車駕訓。公路局說明，自112年起推動「2.0-考後安駕」補助計畫，由駕訓班教練帶領學員實際上路訓練，訓練項目對應機車主要事故原因，包含變換車道、安全車距與內輪差、停讓行人及無號誌路口等重要項目。經統計學員資料，經「1.0-場內駕訓」者較未參加者違規風險降59%、事故風險降低36%，而同時參加「1.0-場內駕訓」及「2.0-考後安駕」者，違規風險更是降低64%、事故風險降低51%，同時參加兩項訓練者對於降低事故風險成效尤其顯著，「考照有訓練，安全看的見」!公路局將持續精進推動。為提升辦理成效，與和潤企業共同推動113年機車道安宣導計畫，今年邁入第3年，包含一般民眾參加「1.0-場內駕訓」後，除政府補助1300元外，和潤企業額外補助1300的一般民眾及學生族群之「駕訓疊加補助」，以及補助中低入戶駕訓費用的「中低收入戶全額補助」，還有「機車道安影片徵選」，最高獎金高達10萬元。透過各項豐富的活動內容，鼓勵民眾踴躍參加機車駕訓，並共同宣導機車道路安全知識，於113年12月26日同時也就影片得獎者頒發獎項並辦理記者會表揚，和潤企業亦將首獎影片捐贈予公路局宣導使用，希望未來能持續攜手推廣機車駕駛安全。