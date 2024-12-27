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民眾黨主席柯文哲經過羈押114日後，獲台北地院裁定交保，今（27）日以3千萬交保返家，外界猜測是起訴證據力不足；財經網美胡采蘋痛批，依據威京集團主席沈慶京的財力，交保金才4000萬元，以此判斷法官算是重判柯文哲了，若還認為交保等同於清白，「腦子被驢踢」胡采蘋今（27）日在臉書發文表示，「鄭文燦2800萬交保，沈慶京4000萬交保都是罪大惡極應該下地獄，阿北3000萬交保是蒼天有眼、還我清白。」胡采蘋痛批，「這明明是政商勾結的頂標了，政界交保只有林益世比阿北金額高而已，就連顏寬恆都只有1000萬，這到底是還了誰清白，交保就是清白的話那麻煩你現在就說鄭文燦也很清白。」胡采蘋指出，沈慶京能動用多少上市公司資產，交保金才4000萬，「法官對阿北是判得非常非常重了」；胡痛批那些認為柯文哲交保等同於清白的小草們，「腦子被驢踢。」；網友們也紛紛留言表示，「看看這些人就知道為什麼防詐很困難」、「他們只是需要個理由來騙自己才不寂寞」、「他們很依賴黃國蔥給他們「翻譯翻譯」，然後就被帶風向了」、「畢竟小草都覺得佩琪看1.2億豪宅沒什麼了，3000萬對他們來說一點都不高啦！」。