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▲有網友發現，全家於事後悄悄在宣傳圖下方加上「不挑款，隨機出貨」的字樣。（圖／全家官網）

全家攜手超人氣IP「吉伊卡哇」推出集點加價購活動，沒想到開賣2天後傳出「內容物調換」以及「換圖」爭議，對此，全家今（27）日道歉，並表示若消費者對內容物有疑慮，可於取件後七日內進行退貨申請。全家便利商店於25日攜手「吉伊卡哇」推出集點加價購活動，7款系列商品全通路獨家販售，其中包括吉伊卡哇、小八貓、兔兔烏薩奇的絨毛娃娃吊飾，以及造型盤、浮雕杯、型磁鐵夾、透明直傘、絨毛筆袋、餐具組等，上市不久後立即完售。然而，此次活動卻在今日消費者陸續收到商品後傳出「災情」。購買餐具組的消費者發現，原先下單的組合中，內容物與當初宣傳圖上的組合並不相符。宣傳圖中顯示，白款餐具組內含「吉伊湯匙+烏薩奇叉子」，粉款組則內含「小巴湯匙+吉伊叉子」，許多消費者根據喜歡的角色挑選款式，卻在收到後發現內容物遭調換而氣憤不已。目前已有多名網友將此事上傳至社群平台Threads上，有人表示，在與全家客服反應後，客服回信稱「此商品出貨方式經與相關單位確認為不挑款隨機出貨」，也有網友發現，全家於事後悄悄在宣傳圖下方加上「不挑款，隨機出貨」的字樣，此舉激怒不少網友，認為全家「偷換圖」。對此，全家回應，因作業疏失，未於宣傳素材註明吉伊卡哇餐具組內容物為隨機出貨、不挑款，造成消費者體驗不佳，深感抱歉；若消費者對內容物有疑慮，可於取件後七日內至訂單頁面進行退貨申請。