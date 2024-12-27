民眾黨主席柯文哲涉入京華城案與政治獻金案，北檢被求處28年6個月，而北院裁定其3000萬元交保，先後傳出民眾黨立委黃國昌稱需要點時間籌錢、胞妹柯美蘭號召小草捐款籌錢，而黨部得知後才緊急喊卡等事；對此，台北市議員簡舒培今（27）日受訪時痛批，民眾黨跟家人慣用的伎倆就是「裝窮」，「有4300萬買商辦，卻籌不出交保金，這不是很荒唐、很好笑嗎？」
簡舒培表示，民眾黨跟柯文哲一家人慣用的伎倆就是「裝窮」，總是裝自己很窮，但就大家現在知道的資料可知，柯文哲從小草跟財團那幕了非常多錢，其實一點都不窮，而這些錢的流向，柯文哲、柯文哲妻陳佩琪應該都知道。
柯文哲曾遭爆料用現金購買立院附近價值4300萬的48.76坪商辦，簡舒培狠酸，「有4300萬買商辦，卻籌不出交保金，這不是很荒唐、很好笑嗎？」若再用慣用技巧，再叫小草捐一波，也許還會有小草上當，但民眾黨跟柯文哲良心真的過得去嗎？「把小草當韭菜割，我真的覺得非常不以為然」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
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柯文哲曾遭爆料用現金購買立院附近價值4300萬的48.76坪商辦，簡舒培狠酸，「有4300萬買商辦，卻籌不出交保金，這不是很荒唐、很好笑嗎？」若再用慣用技巧，再叫小草捐一波，也許還會有小草上當，但民眾黨跟柯文哲良心真的過得去嗎？「把小草當韭菜割，我真的覺得非常不以為然」。
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