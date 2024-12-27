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▲納豆於11月20日在沖繩出外景時，和女友依依深情求婚。 （圖／納豆臉書）

▲納豆（左）和依依（右）在節目《綜藝3國智》相識，交往期間納豆因腦出血緊急送醫開刀，是依依在一旁細心照料。（圖／依依 IG）

男星納豆今年11月20日向女友依依求婚，兩人在沖繩留下浪漫回憶，驚喜過程也全被節目《食尚玩家2天1夜Go》記錄下來。而納豆和依依也在今（27）日現身大安戶政事務所登記結婚，證婚人由夏語心擔任，甜蜜畫面全被現場民眾直擊。43歲男星納豆（林郁智）和女友依依愛情長跑近8年，而納豆也在11月20日於日本沖繩出外景時，在沙灘上向依依求婚，讓對方感動點頭答應，如今兩人在大安戶政事務所完成登記，更請到好友夏語心當證婚人，兩人在背板前甜蜜合照，還被不少粉絲認出，對此經紀人表示：「我要確定一下。」據悉，納豆與依依在綜藝節目《綜藝3國智》相識而擦出愛火，然而2017年戀情曝光後，因為兩人的年齡差距很大，依依的父母一開始並不諒解，還一度鬧出家庭革命。後來納豆直接登門拜訪，與依依的父母深聊後，才獲得女方家人認可。而讓納豆堅決選擇依依的理由，無非是納豆在2年前曾因腦出血住院，當時女友依依在他身邊不離不棄，就連出院後納豆工作機會銳減，都是依依直播幫忙撐起生活，讓納豆也甘願為這段愛情付出下半生，選擇在沖繩單膝下跪結婚，更感性喊道：「我的命是妳幫我撿回來的，所以不管妳今天答案是什麼，我都會用剩下的所有來照顧妳、陪伴妳和愛著妳。」