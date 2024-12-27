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▲「印象派150週年光影藝術展-高雄站」共分為四大主題區。（圖／記者陳美嘉攝，2024.12.27）

▲「印象派150週年光影藝術展-高雄站」有更多的獨家亮點。（圖／記者陳美嘉攝，2024.12.27）

為紀念印象派運動150週年，科工館與翡冷翠文創攜手打造「印象派150週年光影藝術展-高雄站」，展覽自即日起至2025年4月6日於科工館展出。展覽共分為四大主題區，透過藝術家對自然、生活與光影的詮釋，展現印象派畫作的雋永魅力，帶來獨特的沉浸式觀展體驗。「黃金印象」主題區，探索印象派的起源與歷史脈絡，回顧這場藝術運動如何顛覆傳統、改變世界藝術的走向。「花都風情」聚焦於莫內、雷諾瓦、馬奈等藝術家的城市描繪，展現19世紀巴黎的繁華與浪漫。「光影之舞」此區重新為科工館專屬量身打造，以多媒體技術重現印象派畫作中的光影之美，呈現自然瞬間的詩意與迷人氛圍。「四季之歌」重點呈現莫內的「睡蓮」與「麥田」系列，捕捉四季流轉的自然韻律。它結合了聲光科技和沉浸式場景設計，觀眾能宛如置身於莫內的池塘、雷諾瓦的舞會或梵谷的星空中，透過巨型投影和多媒體互動，感受印象派對光影與色彩的敏銳捕捉。「印象派 150 週年光影藝術展」繼首站於年初在台北舉辦，已吸引12萬觀展人潮。科工館因為場地挑高的優勢，高雄場具有更多的獨家亮點，有全新打造高規格的投影區、限量精美書籤小卡、名畫家自畫像拍照牆等。此外，展覽也充份利用在地特色來宣傳，自2025年1月1日起於高雄市立圖書館總館3F的印象派主題書展，搭配市圖的閱讀推廣活動還有機會拿到印象派的小禮物。另外，高雄捷運鼓勵大家搭乘捷運或輕軌觀展，邀請到三位專業的藝術系講師，於展期間在科工館舉辦免費的「高捷藝術講座」，購買印象派特展門票者即可免費報名。翡冷翠文創表示，展覽特別選在歲末年終至春節期間推出，讓更多家庭能在假期期間一同感受印象派藝術的魅力。除了四大主題展區，現場更提供多款印象派限量紀念商品、語音導覽套票、以及適合親子的互動設施，滿足各年齡層觀眾的需求。