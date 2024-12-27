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▲▼邊佑錫（上）講完感言「忘記降低麥克風」，金惠奫致詞前自己伸手降低。（圖／Weverse）

▲金秀賢拿到「Hot Trend獎」。（圖／Weverse）

南韓頒獎典禮AAA今（27）日晚在泰國舉辦，《背著善宰跑》男女主角邊佑錫、金惠奫一起上台領「Best Popular獎」，結果身高190cm的邊佑錫講完感言後，忘記降低麥克風的高度，金惠奫只好自己來，模樣相當逗趣。邊佑錫、金惠奫一起上台領「Best Popular獎」，2人一到致詞位置，全場尖叫聲不斷，過好一會兒邊佑錫才能講話，他說：「非常感謝一路以來辛苦支持的所有粉絲，我不會把大家給予的關注和愛視為理所當然，會更加珍惜這一切。我會努力成為一位全力以赴的演員，謝謝大家！」輪到金惠奫致詞，因為邊佑錫的麥克風高度太高，她先是愣一會兒，再瞪大雙眼伸手降低MIC並表示：「感謝大家對我的作品給予如此多的愛！」保證未來會用好演技來回報大家，「我會成為一位值得期待的演員，謝謝大家」。接下來上台拿獎的是金秀賢，他今年獲頒「Hot Trend獎」，開心表示：「今年能夠遇見《淚之女王》這樣出色的作品，還能獲得這麼棒的獎項，真的非常感謝。我會努力成為一位能夠展現優秀演技的演員，謝謝大家。」