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台北地院審理民眾黨主席柯文哲涉貪案，27日凌晨3時20分許，裁定5名被告交保，柯文哲、威京集團主席沈慶京等4人陸續在中午前重獲自由，唯獨台北市議員應曉薇，已交完保釋金，卻到近4時才在親友陪同下離開北院。據了解，法院在處理限制出境程序時，意外發現應曉薇疑有兩本護照，可能具有雙重國籍。台北地院今（27）日晚間表示，主要原因是因辦理三限時程延宕所致，至於其是否有兩本護照，將於31日開庭訊問調查。26日晚北院召開接押庭，應曉薇表示跟威京集團主席沈慶京認識30多年了，對方只是捐給5個協會共4500萬元，她沒有貪汙，也不是協會負責人，她與柯文哲也不熟，更沒有帶著沈與柯見面，她也否認企圖逃亡的指控應曉薇涉嫌收賄被起訴，最後裁定以1500萬元交保。今日下午離開法院時，應曉薇一路掩面哭泣，甚至哭喊「我沒有做錯事」、「我沒有貪汙」最後在親友陪同下搭車離去。至於最後一個完成交保手續，離開法院疑似因為兩本護照，具雙重國籍問題，台北地院表示，部分媒體報導有兩本護照一事，尚需經過調查確認，因此會於下週二（31日）有訊問庭一事，目前無從證明此事。