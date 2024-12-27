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▲愛雅（右2）受訪透露六月及李易兩人互動，坦言細節不清楚，「這都是哥哥姐姐的事情，他們自己最清楚，但我相信婚姻是件不容易的事。」（圖／記者黃聖凱攝影）

藝人六月和李易結婚13年，近年屢屢傳出婚變和分居，但兩人多次否認，本月18日週刊爆料六月查到李易婚外情的證據，日前六月又再度坦承，其實和李易早就把離婚協議書寫好，真實婚姻狀況讓外界霧裡看花，對此，女星愛雅今（27）日於台北萬豪酒店補辦婚禮，現場賓客名單驚見六月及李易夫妻倆，這是兩人婚變後首次公開露面，但夫妻倆不願受訪及拍照，疑似怕模糊婚禮焦點，不過愛雅被問及六月及李易的婚姻現況，小心翼翼地用自己兩年的經歷提出看法：「婚姻本來就是要相互扶持，不是件容易的事。」愛雅分享道與六月夫妻倆的結識緣分，透露三人很早前就認識，私下也時常聚會吃飯，「他們一直都很照顧我。」不過對於近日延燒的婚變細節，愛雅表示不是很清楚，「這都是哥哥姐姐的事情，他們自己最清楚，但我相信婚姻是件不容易的事，因為雖然我才結婚兩年，但還好我們是補辦婚禮，大部分新人在婚禮期間都會吵架悔婚。」也藉此關心夫妻倆，希望感情關係能修補圓滿。回顧起六月與李易婚變事件，相差6歲的姐弟戀，讓這段感情走得坎坷，兩人不只一次在節目上談論婚姻，李易就說，當年太快結婚，和六月的個性沒有磨合好，重來一次的話不會想生小孩，「我失去了很多的自由，當然我現在很愛我的小孩，我以前就是一個浪子，想去哪就去哪，現在有小孩沒辦法，要承擔這個責任。」早在2年前兩人就吵過離婚，甚至在二胎出生後就分房睡，六月也坦承，疑似曖昧的滑雪教練是一個可以「聽她說話」的人，才會不小心越聊越多。本月25日傳出兩人早已擬好離婚協議的消息，六月表示，當真的要簽字的時候，她和李易卻簽不下去，反而是互相說出在婚姻中的種種，決定再努力一次，「我以為我不愛李易了，但我簽不下去。」經紀人回應，「兩人很早已簽好離婚協議，也預計年底發佈聲明，但經過多次溝通跟嘗試，決定彼此放下，繼續攜手走下去，謝謝大家關心。」