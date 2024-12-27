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人工智慧（AI)的應用愈來愈廣泛，如今就連你能活多久也可預測？今年一款「死亡時鐘」App在國外走紅，使用者可透過數據預測算出自己的剩餘壽命，聽來像是等死且嚇人應用程式，事實上卻有許多引導健康的積極功能。根據《Newsweek》等媒體報導，這款App是由佛蘭森（Brent Franson）開發，自7月上線以來，下載量突破12.5萬次。佛蘭森提到，這款App根據1,200項壽命研究、5,300萬名受試者的數據，透過AI分析使用者的飲食、運動、睡眠和壓力等因素，進行壽命預測。完成預測後，App會生成一張上頭畫有死神圖案的死亡日卡片，並附上一個倒數計時器標示出使用者剩餘時間。聽起來相當負面的App實際上包含許多健康功能，能夠推薦使用者服用各種類型維生素或營養品，還有建議使用的健身工具，如智慧手錶等，加上各種疾病的檢查建議，甚至財務的簡單諮詢整理功能也含在內。這款App年費需要40美元（約台幣1300元），在Apple應用商店的「健康與健身」類別中排名第73，不過台灣目前還無法下載。