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永豐金控與京城銀行今（27）日晚間8時在證交所共同召開重訊記者會，並宣布兩家公司董事會決議通過「股份轉份契約」，永豐金將支付部分現金，並發行新股予京城銀行全體股東，以每1股京城銀行普通股將換得新台幣26.75元現金與1.15股永豐金普通股，將京城銀行納為永豐金控持股百分之百的子公司。永豐金總經理朱士廷表示，若以今日兩家公司收盤價計算，永豐金每股23.6元，京城銀行每股49.55元，總價金599億元，如果以市價來看，大概溢價8.8%。也就是相當於對京城銀行每股出價約53.9元。至於價格是否不是很便宜？他說，這樣講不是很精準，認為「價格相對合理」。雙方董事會今日也通過將於明（114）年3月3日召開股東臨時會，提請股東通過此合併案，並於取得相關主管機關核准後，訂定股份轉換基準日。京城銀亦將在股東臨會後居動其租賃子公司標售與證券子公司清算作業，永豐金承諾合理努力協助京城銀證券員工及經理人轉任至永豐金證券或關係企業，針對客戶部分，永豐證券也將協助客戶匯撥集保帳戶，並提供後續的服務。永豐金與京城銀今日重訊記者會，永豐金總經理朱士廷親自率領永豐銀行總經理莊銘福及永豐金控財務長許如玫說明，朱士廷還特別打了紅領帶，因為「這是好事」，京城銀則由總經理姜宏亮及副總經理尤其偉出席。永豐金在記者會上也強調，在取得京城銀100%股權後，將於1年內完成永豐銀行與京城銀行2家子公司的合併作業。永豐金強調，長期視員工為公司最重要資產，合併後員工們的工作權不受影響，不僅會重視員工權益的保障，更將融合二家銀行的優點，以遍布台灣的營業據點提供客戶更完善、更便捷的金融服務。根據金管會銀行局統計，至今年9月全體本國銀行資料計算，永豐銀行與京城銀行合併後的總資產金額增加至3.1兆元，排名將由第13名上升至第12名；中小企業放款排名將由第11名上升至第9名，民營銀行第2名；1-9月累計稅前淨利排名由第10名上升至第8名。從金控角度來看， 前9月稅後淨利排名則將前進3名至第7名。永豐金強調，京城銀行屬小而美之社區型中型銀行，營收近9成來自於企業金融及有價證券投資業務，與永豐銀行結合後，將可運用永豐銀行的資源與經驗，擴大零售與財富管理業務的經營。京城銀行的66家分行主要分布於雲嘉南地區，而永豐銀行125家分行主要分布於新竹以北，雙方營業據點與客戶的重疊性低，合併後國內分行總數達191處，將躍升全體國銀前3名，南北比例約為4比6，發展更為均衡，具有互補性。長遠來看，在商品、客群、通路、人才等4大面向上也都具有強大的互補性，無論是法金業務或是零售業務未來能產生的綜效值得期待。在法金業務方面，京城擁有中南部在地優勢、眾多建商及中小客戶人脈，可持續創造穩定利差收益；永豐對北部法金相關客群經營具有專業及實務經驗，而且永豐擅長聯貸主辦籌組能力，針對大型授信案件，未來可導入聯貸主辦經驗予京城以擴大綜效。在零售業務方面，京城自然人客戶多以中南部客戶為主，與永豐的重疊性低，具客戶互補性，可為永豐在中南部經營發展上打下良好基礎，而且自然人客戶多為長期往來忠實戶，具資產實力，經營發展性高，未來可以沿襲永豐零售業務發展模式，提供多元化商品及數位服務。期待雙方在實體據點、客群經營乃至業務拓展上均有互補及合作增長空間，透過雙向典範學習及經驗移轉，創造合併綜效。永豐金總經理朱士廷也強調，近年的經營成果有目共睹，深信此結合將進一步提升銀行子公司的經營效率與競爭力，以及強化跨子公司整合的綜效，打造出更具競爭力的金融機構，為股東、客戶及員工創造三贏的成果，實現企業永續價值。而透過換股方式，京城銀行原股東也將享有永豐金控未來的經營成果，共同攜手達到「翻轉金融，共創美好生活。京城銀行總經理姜宏亮亦表示，這次股份轉換案主要考量雙方前身均為中小企業銀行，具備相近的企業文化與在地服務經驗，對於服務中小企業客戶有著高度專業與共識，待合併後必能攜手發揮更大的綜效，深化市場布局。此外，隨著加入成為永豐金一員，京城銀亦將能為既有客戶提供更為完整且多元的金融產品與服務，滿足客戶在不同財務需求上的全面性規劃，同時為京城銀的員工打造更廣闊的發展空間。京城銀也相信，這次合併將成為雙方邁向全新階段里程碑，並感謝所有客戶、員工與股東的支持與信任，京城銀也承諾，在轉換過程中，必將積極保障所有客戶與員工權益。