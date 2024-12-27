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▲NewJeans懶理跟「HYBE」、「ADOR」的官司，工作依舊接不完。（圖／Weverse）

NewJeans日前開戰母公司「HYBE」、經紀公司「ADOR」，恐將丟失團名，但成員表示會努力爭取使用這個名字，也保證會繼續在演藝圈做自己。她們今（27）日受邀出席AAA頒獎典禮，並獲得「Best Artist獎」，結果成員上台致詞時，依舊堅持不自稱「NewJeans」，僅以「大家好」跟台下以及收看轉播的觀眾問好，相當有個性。Minji（玟池）、Hanni（玉欣）、Danielle（智慧）、Haerin（諧潾）、Hyein（惠仁）等5位NewJeans成員稍早獲頒AAA「Best Artist獎」，5人上台僅以「大家好」打招呼，接著直接致詞：「我們已經連續3年參加AAA了！這次能夠再次獲得『Best Artist獎』這麼棒的獎項，真的非常感謝。」她們也表示：「今年大家都辛苦了，雖然這裡很溫暖，但外面天氣很冷，希望大家穿暖一些，小心別感冒！非常感謝我們的成員，還有一直陪伴我們的髮型、化妝和造型師，以及支持我們工作的團隊，非常感謝。當然也要感謝經紀人們！過了幾年能夠再次來到泰國真的非常開心，希望大家能夠期待我們未來的表演，感謝大家的熱情的歡迎，下次再見！」回顧事件開端，NewJeans在所屬公司「ADOR」的代表閔熙珍今年4月爆出被母公司「HYBE」解除職務後，雙方關係陷入尷尬。今年9月11日，NewJeans透過YouTube直播喊話「HYBE」要求閔熙珍復職，Hanni還抖出隸屬「HYBE」旗下的團體經紀人故意讓她聽見「無視她」的話，認為自己遭受職場霸凌；今年10月15日，Hanni以證人身分出席「環境勞動委員會國政監察」聽證會，台上淚訴被霸凌的過程，始終未跟「ADOR」、「HYBE」達成共識；今年11月28日，NewJeans召開緊急記者會，自行宣布11月29日起將離開「HYBE」和「ADOR」，要獨立展開自由活動，隨後於29日向「ADOR」發送專屬合約終止通知。然而，「ADOR」主張專屬合約仍有效，並表達希望與成員面對面對話，解開誤會。NewJeans自行解約後，成員就另外開設「jeanzforfree」IG帳號，持續與粉絲互動並展開獨立活動，工作內容包括拍攝雜誌畫報、參與廣播節目等，似乎不受離開「ADOR」、「HYBE」影響，行程依舊滿檔。