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▲2014年出道的中國女星鄂靖文，跑了5年龍套後直到2019年才被周星馳相中，邀請她擔任新作《新喜劇之王》的女主角，可惜上映後影評卻不盡人意。（圖／鄂靖文微博）

▲周星馳（右）坦言相較於1999年與張柏芝（左）拍攝的《喜劇之王》，對2019年鄂靖文主演的《新喜劇之王》題材與內容其實有點不滿意，所以非常愧對於她。（圖／《喜劇之王》劇照）

▲鄂靖文對於劇本挑選非常嚴格，堅持只拍攝優質戲劇，因此多年來始終不溫不火，目前1年大約僅拍攝1部戲劇作品。（圖／鄂靖文微博）

香港喜劇天王周星馳（星爺）紅遍兩岸三地，除了演員本業外還身兼導演、編劇等多重身分，捧紅了朱茵、張雨綺、徐嬌、黃聖依等一大批「星女郎」，在影迷間還流傳著：「演過周星馳電影的女星一定會紅」的說法。不過中國女星鄂靖文，雖然主演過星爺執導的電影《新喜劇之王》卻始終沒有紅過，成唯一火不起來的「星女郎」，跑了10年龍套的她甚至一度被冠上「最醜女星」的封號，就連周星馳都坦言對她相當內疚。2014年出道的中國女星鄂靖文，自中央戲劇學院表演系畢業後陸續接拍過《縫紉機樂隊》、《西遊伏妖篇》等不少知名影視作品，不過在劇中她並沒有台詞和正臉鏡頭，直到2019年被周星馳相中，邀請她擔任新作《新喜劇之王》的女主角後才漸漸在電影業嶄露頭角。起初接到星爺的邀請時，鄂靖文還曾興奮的在微博中發文：「媽，星爺喊我拍電影了，這次有台詞！」難掩喜悅之情。只可惜結果卻不盡人意，相較於周星馳、張柏芝在1999年拍攝的《喜劇之王》，由鄂靖文、王寶強主演的《新喜劇之王》上映後難超經典、影評褒貶不一，後來的採訪中周星馳也坦言對《新喜劇之王》的題材與內容其實有點不滿意，所以非常愧對鄂靖文。有不少影迷分析，鄂靖文之所以紅不起來與自身對於演技、外貌的不自信有關，加上長相相較於徐嬌、張雨綺等略為遜色，還曾被外界揶揄是「最醜星女郎」。此外鄂靖文相當愛惜自己的羽毛，對於劇本挑選非常嚴格，堅持只拍攝優質戲劇，也很少上綜藝、經營社交平台，因此多年來始終不溫不火，目前1年大約僅拍攝1部戲劇作品。