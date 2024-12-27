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▲林志穎透露，自己現在狀態越來越好了，也已經克服天氣問題。（圖／記者陳明安攝影）

▲王彩樺帶著女兒到場，還大讚郭富城舞台魅力很強。（圖／記者陳明安攝影）

▲賴雅妍、OZONE等人也到場朝聖郭富城演唱會。（圖／記者陳明安攝影）

▲吳奇隆甩近期婚變傳聞，送上花籃祝福郭富城。（圖／爵士娛樂提供）

香港天王郭富城睽違5年重返台北小巨蛋舉辦「ICONIC世界巡迴演唱會」，從今（27）日開始一連開唱3天，3場共吸引3.3萬名粉絲，總票房更高達1億500萬元。在演藝圈擁有好人緣的他，不僅周杰倫、羅志祥、五堅情等人送上花籃，吳奇隆也甩婚變傳聞送上祝福。也有許多藝人好友到場支持，小旋風林志穎稍早也帶著妻小到場支持，透露自己目前身體已經好多了，可以唱10首歌了。林志穎稍早到場透露，今天最想聽的歌曲就是大家期待的〈我是不是該安靜的走開〉、〈動起來〉等，還說已經到後台和郭富城聊天敘舊，對方更是熱情到妝髮都還沒完成，就執意要拍照，加上2人是車友，光是車子的話題就聊不完了，今天老婆陳若儀也有來，「城哥來，一定都要來。」林志穎也說，自己的狀態越來越好，之前在周杰倫的演唱會被拍到，「不只要聽媽媽的話，也要聽醫生的囑咐」，近來都會去做復健，現在元氣越來越好，唱到10首歌也不是問題，現在連天氣問題也克服了，因為去年冬天他都在感冒中度過，今年進步很多，還說要像郭富城一樣動起來，更在現場開唱〈動起來〉。至於今年跨年沒有活動，預計會好好陪家人，未來還會繼續規劃新歌。王彩樺今天也帶著女兒到場，表示對於四大天王都很愛，但郭富城的舞台魅力和舞蹈太厲害了，從以前廣告的時候就很迷了，「以前很欣賞他的表演還有戲演的真好，他演唱會我都會來看」，大讚對方的演唱會都很值回票價，更笑說「希望下輩子（跟他）有緣。」此外，賴雅妍、OZONE、柴智屏、王心恬、周蕙、高宇蓁、林書瑋、等人也都到場支持。周杰倫、吳奇隆、楊丞琳、羅志祥、五堅情等人也都送上花籃，期望郭富城的演唱會可以順利舉行。