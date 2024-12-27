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▲焦凡凡（左）、婁峻碩登記結婚。（圖／焦凡凡IG）

▲婁峻碩（前排右）與焦凡凡（前排左）今（27）日結婚，沒想到「證婚團」眾星雲集。（圖／婁峻碩IG）

歌手婁峻碩和YouTuber焦凡凡（本名焦曉凡）兩人愛情長跑7年多，從彼此都還生澀的時期，一路相伴到彼此都在演藝圈有著舉足輕重的地位，而去年10月，男方在馬爾地夫求婚成功，今（27）日兩人透露結婚喜訊，並公開婚紗照，其中證婚人的陣容也十分強大，不僅五堅情全員到場，就連CHING G SQUAD、派翠克、派偉俊等好友也現身給予祝福，超狂的陣仗讓粉絲直呼：「還以為在拍戲。」焦凡凡今天稍早在IG上傳一組婚紗照，她選穿平口緞面白色婚紗，小露白皙香肩，婁峻碩則是一身剪裁合身的雙排扣黑西裝，帥氣逼人；而另一組照片中，焦凡凡開心秀出手上的結婚鑽戒，羞怯地掩嘴燦笑，幸福氛圍感染外界。而身後的「證婚團」也十分搶眼，只見婁峻碩身邊站了男團「五堅情」的陳零九、小賴（賴晏駒）、黃偉晉以及邱鋒澤，而CHING G SQUAD的高爾宣、芮德、唐仲彣也現身其中，另外就連派翠克、派偉俊都到場祝賀，也讓婁峻碩打趣寫下：「登記合法夫妻與證婚人們。」強大「證婚團」也讓網友紛紛笑喊：「我以為你們要一起去拍戲了」、「3個團體一起見證」、「不說還以為要演什麼戲」、「誰登記這麼大陣仗啦」、「結婚要這麼兇狠」、「這證婚人陣容太強了！」