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▲命理師沈嶸分析曾國城（如圖）的腦波，發現他潛意識中已經將「拿身材開玩笑」當作訪問技術。（圖／一字千金臉書）

知名主持人曾國城近期遭到北一女中畢業生駱俠安控訴，指出曾國城在節目《一字千金》錄影時拿她的身材大開玩笑，對此公視和曾國城雙雙致歉滅火，但事件仍在網路上掀起腥風血雨。對此命理師沈嶸指出，曾國城打從心裡就沒有尊重駱俠安，非常沒有「尊重女性的意識」。回顧曾國城這次的失言風波，事件起因為1名北一女畢業生駱俠安在Threads上的指控，駱俠安指出曾國城在介紹來賓時刻意揶揄她的身材：「這位是柔道的？妳來幹嘛的呀」、「我覺得妳看起來比較像教練。」讓她感到非常不適，更痛罵曾國城：而命理師沈嶸針對這次事件，特地探查曾國城腦波，還原他的真實想法，指出曾國城對於駱俠安的評價不高，尤其是身材方面不符合主流審美，「身材是可以拿來戲謔的」，並且認為駱俠安的身材是可以拿來開玩笑的明顯特徵，不僅能拿來當作節目效果，也主觀認為觀眾能對此產生共鳴。沈嶸進一步通靈調閱，發現「開外貌身材的玩笑」已是曾國城潛意識中慣用的訪問技術，行之有年，早已成為一種機械式的反射。雖然曾國城表明：「這不是我在演藝圈『賴以維生』的主持風格。」但沈嶸表示他其實早在不知不覺中，讓這樣的模式成為他的習慣。對此沈嶸總結，確實如曾國城的聲明所言：「無論如何『詆毀他人』絕對不是我的本意。」他絕非故意針對駱俠安，而是本身女性平權意識不足。至於駱俠安則認為曾國城就是在羞辱、歧視她的外貌身材，意圖要讓她對自己不符合大眾審美的身材感到羞愧，這樣公開的取笑她一點也不覺得幽默，反而讓她顯得低人一等。