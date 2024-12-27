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▲郭富城不斷對台灣粉絲示愛，也說能回到台灣演出很感動。（圖／記者陳明安攝）

香港天王郭富城睽違5年重返台北小巨蛋舉辦「ICONIC世界巡迴演唱會」，從今（27）日開始一連開唱3天，才剛唱完〈Exit〉、〈誰會記得我〉等歌，在台上和粉絲說話的時候，突然有工作人員衝上台，原來是因為他的手背似乎在跳舞的時候受傷了，不過郭富城仍敬業的繼續唱跳，也承諾今晚將會帶來很多回憶殺的歌曲，要和歌迷一起同樂。郭富城稍早唱完〈越愛越好〉，正在和歌迷聊天的時候，突然有工作人員拿著毛巾衝上台，只見他拿著毛巾不斷擦著手，原本還搞不清楚發生什麼狀況，仔細一看才發現他左手背上面出現一個傷口，不知道是否因為演出太認真不小心受傷。不過郭富城即使受傷仍持續演出，還說這次挑了很多國語歌和廣東歌，就是希望粉絲都愛聽，「我知道在過去的10年、20年，我來台灣的時間不多，但我相信一直陪著我成長的你們，我也陪著你們一起度過，我們是互相的，大家知道我一直為我的工作去打拚、努力、突破，很多時候沒辦法回台灣歌唱，現在回到台灣的舞台真的很感動。」