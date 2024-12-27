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▲趙露思被拍到坐輪椅送醫。（圖／飯圈天真妹微博）

▲公司證實趙露思健康亮紅燈，將暫停工作。（圖／趙露思工作室 微博）

中國女星趙露思近日忙於電視劇《戀人》拍攝，結果今（27）日深夜傳出她坐輪椅被送醫的消息，隨後「趙露思坐輪椅」、「趙露思工作室回應」等關鍵字衝上微博熱搜，趙露思「癱軟坐輪椅」的照片也流出，公司稍早證實她健康亮紅燈，將暫停所有工作。趙露思傳出身體亮紅燈後，微博出現大量討論，粉絲很擔心女神狀況，「深夜被別人拍到在醫院，網傳說送去急救了，也有人說14號就在劇組吸氧拍戲了。」而且趙露思的個人微博也被官方鎖住，此舉更讓粉絲心急如焚，「到底發生什麼事了！」稍早，趙露思的公司也出面回應，完整交代始末讓粉絲放心，但也證實藝人身體出問題，將暫停工作休養，以恢復健康為首要考量。趙露思女士確認出演《戀人》項目阮妤一角後，進行了積極的前期準備工作，並履行合約宗旨，按照規定時間參與了劇組圍讀、定妝、拍攝等工作。拍攝期內趙露思女士為此付出了大量的時間與精力。18日趙露思女士突發身體不適，已第一時間前往醫院接受檢查治療，目前在謹遵醫囑治療休養中。一直以來，趙露思女士秉持著演員的初心，珍惜每一次演出的機會，用心對待每一部作品。接下來我方將以趙露思女士的身體健康為首要考慮，暫停後續所有工作，也願所有關心露思的人，給她身心休息的空間，謝謝大家的理解體諒。