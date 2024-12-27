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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案、政治獻金案等，遭起訴並求刑28年6個月，在被羈押了114天後，柯文哲在今（27）日凌晨以3000萬交保，中午由民眾黨立法院黨團總召黃國昌的太太高翔擔任具保人辦保；為籌交保金，柯文哲胞妹柯美蘭甚至號召小草捐款籌錢，而黨部得知後才緊急喊卡；對此，政治評論員吳靜怡連環炮轟，狠酸黃國昌「不只是戲子，還有金子！」、痛批柯美蘭「真的貪婪無極限」。吳靜怡今日在社群平台Threads上先是發文表示，「連交保金都要跟小草們募款，柯家人真的貪婪無極限！柯文哲到底要玩弄群眾到什麼時候？」；1小時後又發文嘲諷，「恭喜柯文哲，三千萬湊到了！暫時不用播放菊花台了！民眾黨陳智菡：『如果沒提出相對的證據，拒絕交保』，所以，這次是有證據了！」僅隔1時，吳靜怡就又發力，狠酸，「黃國昌得分了，不只是戲子，還有金子！柯文哲交保金由黃國昌太太來送到，這實在是太感人了。」