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▲▼劉德華（上圖右、下圖左）、喻可欣年輕時愛得刻骨銘心。（圖／翻攝自情海星空）

▲劉德華（左）、喻可欣在國父紀念館騎腳踏車約會。（圖／翻攝自情海星空）

63歲國際巨星劉德華（華仔）入行43年幾乎零緋聞，除了結縭16年的現任老婆朱麗蒨，唯一公開承認的前女友即為性感女星喻可欣，兩人交往3年愛得轟轟烈烈，喻可欣曾經受訪、出書坦言自己的「初夜」給了華仔，直率的她稱讚劉德華：「男人之中的男人！」也揭露男方決定拚事業為雙方主要分手的原因。1983年，當時還不算天王等級的劉德華，從香港來台灣拍港片《上海灘十三太保》，電影公司新藝城的女公關，主動介紹瓊瑤旗下的喻可欣和華仔認識，兩人一起吃晚飯，之後彼此互有好感，13天後正式成為男女朋友，不過遠距離加上劉德華漸漸走紅，一心衝刺事業，喻可欣壓力越來越大，戀情僅維持3年便和平分手。2003年，喻可欣接受《壹週刊》訪問，對於外界好奇她和劉德華的情史，坦率的喻可欣有問必答，透露當年和華仔共處一室，把自己的「第一次」獻給對方，隔年年底，喻可欣出版《情海星空：我與劉德華》回憶錄，紀錄與華仔的點點滴滴和床笫之事，其中大讚劉德華是「男人之中的男人」。喻可欣從拍瓊瑤的電影入行，後來為了在事業上有所突破，於出版社、母親和妹妹的同意及勸說下，1999年點頭接拍全裸露點寫真集《非常貓咪》，還上空登上《PLAYBOY》國際中文版的封面女郎，轟動一時。與劉德華真正分手後，喻可欣再也沒有和對方聯繫，但有時間還是會看華仔的作品，她認為劉德華在工作上非常努力，而在自己心目中，劉德華是一個「曾經認識的朋友」，有人問下輩子還會不會愛上劉德華，喻可欣說：「只要他不是天王的話。」