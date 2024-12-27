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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案、政治獻金案等，遭起訴並求刑28年6個月，在被羈押了114天後，柯文哲在今（27）日凌晨以3000萬交保，交保條件包括「不得接觸同案證人」，但隨後卻與妻子陳佩琪一同返家；對此，律師許丕駿表示，北院忽視了陳佩琪作為證人的身份，「等於是給檢方另外聲請羈押的事由」。許丕駿今日在政論節目《台灣最前線》中表示，許丕駿指出，此次北院裁定柯文哲具保有附加的條件，就是不能跟證人接觸，「我想這個是完全忽視了曾經傳喚的重點證人，也就是他的配偶陳佩琪」。北檢起訴書中提到，柯文哲收到「木可」匯入的450萬元「授權金」後，有244萬元提供家人購買股票，而柯文哲在接押庭中則辯稱「陳佩琪買的」；許丕駿質疑，其中彎彎繞繞的金流仍待釐清，比如「陳佩琪怎麼跟柯文哲拿這244萬？」、「柯文哲是否有指示244萬如何使用？」，因此柯文哲交保後，和陳佩琪的親密互動，「等於是給檢方另外聲請羈押的事由」。