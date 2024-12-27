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▲張多雅憑藉《金字塔遊戲》奪下AAA最佳新人獎。（圖／weverse）

▲柳俊烈（左）直言張員瑛（中）和姊姊張多雅的長相非常相似。（圖／weverse）

南韓備受矚目的娛樂圈盛事，Asia Artist Award頒獎典禮（亞洲明星盛典，簡稱：AAA）今（27）日登場，其中女團IVE成員張員瑛的姊姊張多雅，以戲劇《金字塔遊戲》入圍新人獎，最終也成功拿下殊榮，不過張多雅卻在發表得獎感言時頻頻結巴，讓身為典禮主持人的張員瑛立刻對姊姊投以甜美笑容鼓勵，讓全場來賓尖叫暴動。而張員瑛與張多雅的首次同台，也讓同為典禮主持人的柳俊烈相當訝異，直呼兩人非常相像：「分不出誰是誰。」張多雅頂著妹妹張員瑛的光環出道，首次出演戲劇就在《金字塔遊戲》中擔任女主角，對此她也曾坦言壓力非常大，如今一切難關關關過，她也在AAA的頒獎典禮上拿下最佳新人獎的榮耀，她也感動對養育自己的父母致謝，也向栽培自己的公司表達謝意，希望自己能持續在演員的道路上進步。不過張多雅在頒獎台上的情緒卻溢於言表，從畫面中可以看出她十分緊張，甚至在發表得獎感言時多次結巴，而張員瑛在一旁看到後便立刻對姊姊露出甜美微笑，希望能給予姊姊最大的支持，讓現場掌聲與尖叫聲不斷。而在張多雅下台後，同為典禮主持人的柳俊烈隨即猛虧張員瑛：「喔？怎麼這裡也有妳，那裡也有妳的感覺？」打趣喊道兩姊妹長相十分相似，對此張員瑛則是透過直播和家人喊話：「可以親自頒給姊姊這麼棒的獎，我也很開心，家人應該也在看直播，謝謝。」